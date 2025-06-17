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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد الإعلان عن تصنيعها محليا.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة سيتروين C4X

المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X
المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X

بدأت الهيئة العربية للتصنيع، في تخطيط إنتاج سيارة "سيتروين C4X" منذ أغسطس 2023 وتم اجراء التجهيزات الفنية واللوجستية والنماذج الأولية في مارس 2025، ليكون الإنتاج 7 الآف سيارة سنويًا لمدة 4 سنوات بإجمالي 25 ألف سيارة.

تنتج الهيئة العربية للتصنيع، سيارة محلية الصنع طراز "سيتروين C4X" التي تُصنّع محليًا بنسبة مكون 45%، داخل مصانع الهيئة، بالشراكة مع الشركة العربية الأمريكية للسيارات "AAV" ومجموعة "ستيلانتس" الفرنسية.

بدأ الإنتاج نهاية عام 2026 بإجمالي 240 ألف سيارة

ويجرى حالياً الإعداد لإنتاج سيارة جديدة بالتعاون مع مجموعة "ستيلانتس"، على أن يبدأ الإنتاج نهاية عام 2026 بإجمالي 240 ألف سيارة، سيتم تصنيعها حصريًا داخل مصانع الهيئة دون إنتاجها في أي من مصانع المجموعة الأخرى على مستوى العالم.

 

 تعزيز نسب التصنيع المحلي وتوطين الصناعة

حرصت "العربية للتصنيع" على تعزيز نسب التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، وزيادة التصدير بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، دعماً للاقتصاد الوطني، فضلا عن تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، دعماً لإستراتيجية الدولة الهادفة إلى توطين صناعة السيارات.

تعمل الهيئة، وفقً لاستراتيجية شاملة تهدف لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات التصدير، ورفع القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات مشتركة بإستغلال ما تمتلكه الهيئة من إمكانات صناعية متطورة.

وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي

أكد اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن  سيتروين C4X هي سيارة فرنسية المنشأ، وأصبحت "فرنسية مصرية" لان نسبة المكون المصري بها 45%، وهناك توجيهات من الرئيس السيسي بزيادة نسبة التصنيع المحلي تدريجيا.

أضاف "عبد اللطيف" أنه  تم إنتاج السيارة في مايو شهر الماضي، وتم عرضها في السوق وبيع 142 سيارة حتى الآن، موضحا أن السيارة تتميز إنها أوروبية، وسعرها منافس وهي مطلوبة في سوق السيارات.

وأوضح  رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تعمل الآن على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة في مصر وزيادة نسبة المكون المحلي، مشيرا إلى أن سيتروين C4X متاح منها نموذجين الأولى 1.2 مليون والثانية 1.5 مليون بكافة الكماليات.

استراتيجية شاملة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي

وشدد  أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات التصدير، ورفع القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات مشتركة باستغلال ما تمتلكه الهيئة من إمكانات صناعية متطورة.

من جهته، اطّلع الرئيس السيسي، خلال اجتماعه مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، على مُجمل أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات. 

المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X الفئة FEEL

المحرك 3 سلندر / سعة 12 لتر / تربو
القدرة 130 حصان 
الدفع جر أمامي 
ناقل الحركة أتوماتيك 8 سرعات 
الشكمان مدعم بعدد "2" علية "Catalytic Converter" للمحافظة على البيئة
نظام الفرامل "Anti lock Braking System ABS" مانع
نظام الثبات Electronic Stability Program ESP نظام
فرامل يد  الكترونية
وسادة هوائية "1 أمامي للسائق و الراكب الأمامي" مع "1 جانبي للسائق و الراكب الأمامي"
نظام تنبيه خلال الإنحراف عن المسافات الأمنة
نظام إنذار ضغط الإطارات .. تنبيه خلال الإنحراف عن المسافات الأمنة
شاشة 10 بوصة ..تعمل باللمس لعرض بيانات تشغيل المنظومات

مدعم بعدد "2"علية "Catalytic Converter" للمحافظة على البيئة
"Anti lock Braking System) ABS" مانع للانزلاق
“Electronic Stability Program) ESP” نظام الثبات الإلكتروني
الكترونية
عدد وسادة هوائية “1 أمامي للسائق و الراكب الأمامي” - "1 جانبي للسائق و الراكب الأمامي
تنبيه خلال الإنحراف عن المسافات الأمنة للحفاظ على الضغط الصحيح للإطارات تعمل باللمس لعرض بيانات تشغيل المنظومات

الشركة العربية الأمريكية للسيارات "AAV"

الشركة العربية الأمريكية للسيارات  "AAV" احد شركات الهيئة العربية للتصنيع، شركة مشتركة بين الهيئة العربية للتصنيع 51% وشركة فيات كرايسلر العالمية بنسبة 49%.

تأسست الشركة عام 1977بغرض إنتاج العربات الجيب 4×4 لخدمة القوات المسلحة للدول المؤسسة للهيئة "مصر – قطر – السعودية – الإمارات".

قامت الشركة منذ إنشائها بتوريد العربات الجيب العسكرية للقوات المسلحة المصرية وتلبيه جميع احتياجاتها وكذلك التصدير إلى بعض الدول العربية مثل العراق، ليبيا، عمان .

بدءاً من عام 1982 وحتى الآن إتجهت الشركة إلى الإنتاج المدني لملء الطاقات الفائضة وشمل ذلك إنتاج موديلات لسياراتفيات - بيجو - كيا - ستروين  -هيونداى  - كرايزلر - تويوتا.

الشركة العربية الأمريكية للسيارات هي ثاني شركة تجميع سيارات أنشئت بمصر بعد شركة النصر لصناعة السيارات.

حصلت الشركة على شهادة الأيزو 2015/9001 من شركة EUROCERT .
حصلت الشركة على شهادة الأيزو 2015/14001 ، من شركة EUROCERT  .
حصلت الشركة على شهادة الأيزو 2018/45001 ، من شركة EUROCERT  .
عدد العمال الحالية بالشركة 584 عامل.

الهيئة العربية للتصنيع العربية للتصنيع سيتروين سيتروين C4X مصانع الهيئة الشركة العربية الأمريكية للسيارات AAV ستيلانتس الفرنسية

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بعد الإعلان عن تصنيعها محليا.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة سيتروين C4X

المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X
المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X
المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X

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