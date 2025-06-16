قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تلجأ الحكومة لتخفيف الأحمال صيفًا؟.. متحدث الكهرباء يحسم الجدل
إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية
أحمد موسى: إسرائيل تسعى لمحو التلفزيون الإيراني كي تبث صوتها فقط
ضبط محطة وقود ومستودعين للبوتجاز تبيع المواد البترولية بالسوق السوداء في البحيرة
الحكومة تشكل لجنة أزمات.. متحدث الوزراء يكشف التفاصيل
شاهد أول فيديو لقصف التلفزيون الإيراني من الخارج
ثقافة النواب تناقش طلب إحاطة عن الاستثمار الثقافي بهيئة الكتاب
400 كجم من اليورانيوم المخصب.. هل تستطيع إيران صناعة قنبلة نووية؟
عراقجي: مكالمة من ترامب تنهي الحرب الإيرانية الإسرائيلية
أمريكا تنقل حاملة طائرات من بحر الصين الجنوبي إلى الشرق الأوسط
حكم رفع الصوت بالقراءة للنساء في الصلاة.. الأزهر للفتوى يوضح
ترامب يرفض الإجابة عن سؤال بشأن الحرب الإيرانية الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنتاج سيارة حصريًا داخل الهيئة العربية للتصنيع..فيديو وصور

الرئيس السيسي مع رئيس الهيئة للتصنيع - سيتروين C4X
الرئيس السيسي مع رئيس الهيئة للتصنيع - سيتروين C4X
كريم الخطيب

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع، عن إنتاج سيارة محلية الصنع طراز "سيتروين C4X" التي تُصنّع محليًا بنسبة مكون 45%، داخل مصانع الهيئة، بالشراكة مع الشركة العربية الأمريكية للسيارات "AAV" ومجموعة "ستيلانتس" الفرنسية.

بدأت الهيئة في تخطيط إنتاج سيارة  "سيتروين C4X" منذ أغسطس 2023 وتم اجراء التجهيزات الفنية واللوجستية  والنماذج الأولية في مارس 2025، ليكون الإنتاج 7 الآف سيارة سنويًا لمدة 4 سنوات بإجمالي 25 ألف سيارة.

تعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير

تعمل الهيئة العربية للتصنيع، وفقً لاستراتيجية شاملة تهدف لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات التصدير، ورفع القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات مشتركة بإستغلال ما تمتلكه الهيئة من إمكانات صناعية متطورة.

حرصت "العربية للتصنيع" على تعزيز نسب التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، وزيادة التصدير بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، دعماً للاقتصاد الوطني، فضلا عن تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، دعماً لإستراتيجية الدولة الهادفة إلى توطين صناعة السيارات.

بدأ الإنتاج نهاية عام 2026 بإجمالي 240 ألف سيارة

ويجرى حالياً الإعداد لإنتاج سيارة جديدة بالتعاون مع مجموعة "ستيلانتس"، على أن يبدأ الإنتاج نهاية عام 2026 بإجمالي 240 ألف سيارة، سيتم تصنيعها حصريًا داخل مصانع الهيئة دون إنتاجها في أي من مصانع المجموعة الأخرى على مستوى العالم.

وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي

أكد اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات التصدير، ورفع القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات مشتركة باستغلال ما تمتلكه الهيئة من إمكانات صناعية متطورة.

واطّلع الرئيس السيسي، خلال اجتماعه مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، على مُجمل أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات. 

 وأكد الرئيس السيسي، على أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع في مختلف القطاعات، خاصة ما يتصل بتعزيز نسب التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، وزيادة التصدير بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، دعمًا للاقتصاد الوطني.

الشركة العربية الأمريكية للسيارات "AAV"

الشركة العربية الأمريكية للسيارات  "AAV" احد شركات الهيئة العربية للتصنيع، شركة مشتركة بين الهيئة العربية للتصنيع 51% وشركة فيات كرايسلر العالمية بنسبة 49%.

تأسست الشركة عام 1977بغرض إنتاج العربات الجيب 4×4 لخدمة القوات المسلحة للدول المؤسسة للهيئة "مصر – قطر – السعودية – الإمارات".

قامت الشركة منذ إنشائها بتوريد العربات الجيب العسكرية للقوات المسلحة المصرية وتلبيه جميع احتياجاتها وكذلك التصدير إلى بعض الدول العربية مثل العراق، ليبيا، عمان .

بدءاً من عام 1982 وحتى الآن إتجهت الشركة إلى الإنتاج المدني لملء الطاقات الفائضة وشمل ذلك إنتاج موديلات لسياراتفيات - بيجو - كيا - ستروين  -هيونداى  - كرايزلر - تويوتا.

الشركة العربية الأمريكية للسيارات هي ثاني شركة تجميع سيارات أنشئت بمصر بعد شركة النصر لصناعة السيارات.

حصلت الشركة على شهادة الأيزو 2015/9001 من شركة EUROCERT .
حصلت الشركة على شهادة الأيزو 2015/14001 ، من شركة EUROCERT  .
حصلت الشركة على شهادة الأيزو 2018/45001 ، من شركة EUROCERT  .
عدد العمال الحالية بالشركة 584 عامل.

العربية للتصنيع الهيئة العربية للتصنيع سيارة محلية الصنع سيتروين سيتروين C4X الشركة العربية الأمريكية للسيارات ستيلانتس الفرنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس

إجازة

3 أيام عطلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية

وزير التربية والتعليم

الثانوية العامة| امتحان اللغة الثانية بلا أسئلة مقالية غداً وإعفاء هؤلاء الطلاب منه

التعدى على فتاة

سحلها بالحبل لسبب غريب.. الأمن ينقذ فتاة من عقاب والدها بأكتوبر

المقاتلات الحربية الإيرانية

طهران بلا أجنحة.. لماذا غاب سلاح الجو الإيراني عن ضرب إسرائيل؟

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

مشغولات ذهبية

صعود قوي في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

ترشيحاتنا

تيسير مطر

تيسير مطر: كل الدعم لمرشحات تحالف الأحزاب.. والمرأة جزء فاعل من العملية الانتخابية

تحالف الأحزاب

تحالف الأحزاب يدفع بمجموعة من المرشحات في انتخابات النواب والشيوخ

مجلس النواب

طلب إحاطة حول تكاليف سفر وفد عمال مصر لمؤتمر العمل الدولي بجنيف

بالصور

طاجن الدجاج بالزيتون والليمون المخلل على الطريقة المغربية

طاجين الدجاج بالزيتون والليمون المخلل على الطريقة المغربية
طاجين الدجاج بالزيتون والليمون المخلل على الطريقة المغربية
طاجين الدجاج بالزيتون والليمون المخلل على الطريقة المغربية

مشروب صيفي مذهل.. يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا

مشروب صيفي مذهل..يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا
مشروب صيفي مذهل..يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا
مشروب صيفي مذهل..يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا

رصف وتوسعة طريق أبوحاكم /ميت أبوعلي/طحلة بردين بالشرقية بتكلفة 65 مليون جنيه

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

منة فضالي تشعل السوشيال ميديا بفستان جرئ يخطف الأنظار..صور

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

فيديو

والد جامع قمامة بولاق

والد ضحية جامع قمامة بولاق الدكرور: وروني صورته على موبايل وقالولي ابنك راح| فيديو

مروة ناجي

أنا الأولى.. مروة ناجي تطلق ألبومها الجديد بشكل مختلف

صواريخ إيران الفرط صوتية

ما هي صواريخ فرط صوتية المستخدمة من إيران ضد إسرائيل؟ وأقصى مدى لها؟

ماجد الكدوانى

رفضه 3 مرات .. ماجد الكدواني يكشف كواليس مشاركته فى طير انت مع أحمد مكى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: إعادة هندسة الشرق الأوسط.. بين هيمنة إسرائيل وممانعة إيران

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

المزيد