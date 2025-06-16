إنتاج سيارة حصريًا داخل الهيئة العربية للتصنيع..فيديو وصور

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع، عن إنتاج سيارة محلية الصنع طراز "سيتروين C4X" التي تُصنّع محليًا بنسبة مكون 45%، داخل مصانع الهيئة، بالشراكة مع الشركة العربية الأمريكية للسيارات "AAV" ومجموعة "ستيلانتس" الفرنسية.

بدأت الهيئة في تخطيط إنتاج سيارة "سيتروين C4X" منذ أغسطس 2023 وتم اجراء التجهيزات الفنية واللوجستية والنماذج الأولية في مارس 2025، ليكون الإنتاج 7 الآف سيارة سنويًا لمدة 4 سنوات بإجمالي 25 ألف سيارة.

تعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير

تعمل الهيئة العربية للتصنيع، وفقً لاستراتيجية شاملة تهدف لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات التصدير، ورفع القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات مشتركة بإستغلال ما تمتلكه الهيئة من إمكانات صناعية متطورة.

حرصت "العربية للتصنيع" على تعزيز نسب التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، وزيادة التصدير بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، دعماً للاقتصاد الوطني، فضلا عن تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، دعماً لإستراتيجية الدولة الهادفة إلى توطين صناعة السيارات.

بدأ الإنتاج نهاية عام 2026 بإجمالي 240 ألف سيارة

ويجرى حالياً الإعداد لإنتاج سيارة جديدة بالتعاون مع مجموعة "ستيلانتس"، على أن يبدأ الإنتاج نهاية عام 2026 بإجمالي 240 ألف سيارة، سيتم تصنيعها حصريًا داخل مصانع الهيئة دون إنتاجها في أي من مصانع المجموعة الأخرى على مستوى العالم.

وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي

أكد اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات التصدير، ورفع القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات مشتركة باستغلال ما تمتلكه الهيئة من إمكانات صناعية متطورة.

واطّلع الرئيس السيسي، خلال اجتماعه مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، على مُجمل أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس السيسي، على أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع في مختلف القطاعات، خاصة ما يتصل بتعزيز نسب التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، وزيادة التصدير بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، دعمًا للاقتصاد الوطني.

الشركة العربية الأمريكية للسيارات "AAV"

الشركة العربية الأمريكية للسيارات "AAV" احد شركات الهيئة العربية للتصنيع، شركة مشتركة بين الهيئة العربية للتصنيع 51% وشركة فيات كرايسلر العالمية بنسبة 49%.

تأسست الشركة عام 1977بغرض إنتاج العربات الجيب 4×4 لخدمة القوات المسلحة للدول المؤسسة للهيئة "مصر – قطر – السعودية – الإمارات".

قامت الشركة منذ إنشائها بتوريد العربات الجيب العسكرية للقوات المسلحة المصرية وتلبيه جميع احتياجاتها وكذلك التصدير إلى بعض الدول العربية مثل العراق، ليبيا، عمان .

بدءاً من عام 1982 وحتى الآن إتجهت الشركة إلى الإنتاج المدني لملء الطاقات الفائضة وشمل ذلك إنتاج موديلات لسياراتفيات - بيجو - كيا - ستروين -هيونداى - كرايزلر - تويوتا.

الشركة العربية الأمريكية للسيارات هي ثاني شركة تجميع سيارات أنشئت بمصر بعد شركة النصر لصناعة السيارات.

حصلت الشركة على شهادة الأيزو 2015/9001 من شركة EUROCERT .

حصلت الشركة على شهادة الأيزو 2015/14001 ، من شركة EUROCERT .

حصلت الشركة على شهادة الأيزو 2018/45001 ، من شركة EUROCERT .

عدد العمال الحالية بالشركة 584 عامل.