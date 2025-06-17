طقس اليوم.. القاهرة 34 وأمطار متوقعة في هذه المحافظات

يهتم المواطنون بأخبار الطقس على مدار اليوم، خاصة المسافرين والمتنقلين بين محافظات جمهورية مصر العربية، لإرتداء الملابس المناسبة لحالة الطقس.



وفي إطار ذلك ينشر صدى البلد أبرز أخبار الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، على القاهرة وجميع محافظات الجمهورية ، والتى تشهد تحسن طفيف في إنخفاض درجات الحرارة.

الطقس اليوم



فيما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، عن استمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، على أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا اليوم الثلاثاء، وعلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ،معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر.



أشارت الهيئة ، إلى أن يكون هناك شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.



درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

أوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس في القاهرة

العظمى 34 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس في الإسكندرية

العظمى 28 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس في مطروح

العظمى 27 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس في سوهاج

العظمى 36 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس في قنا

العظمى 38 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس في أسوان

العظمى 39 درجة.

الصغرى 26 درجة.

