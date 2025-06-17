قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض ينفي تورّط الولايات المتحدة في هجوم على إيران
بعد تحذير ترامب بسرعة الإخلاء.. الاف الايرانيين يهربون من طهران | صور
سماع دوي انفجارات قوية في سماء مدينة تل أبيب | فيديو
خبير مصرفي: الجنيه المصرى صامد والدولة قادرة على إدارة الأزمات
أريد التوبة من تتبع عورات الناس فماذا أفعل؟.. الإفتاء تجيب
طقس اليوم.. القاهرة 34 وأمطار متوقعة في هذه المحافظات
وزير الدفاع الأمريكي: ملتزمون بالدفاع عن الأصول الأمريكية في الشرق الأوسط
محلل رياضي عن مباراة بوكا جونيورز وبنفيكا: أجواء خيالية
فور مغادرته قمة السبع .. ترامب يحذّر: “سيحدث شيء كبير”
إطلاق نحو 10 صواريخ من إيران نحو إسرائيل وسقوط أحدها في النقب
ترامب يعقد اجتماعا عاجلا بمجلس الأمن القومي الأمريكي لبحث التصعيد الإيراني الاسرائيلي
عبر مصر او الأردن.. سفارة الصين في تل أبيب تطالب مواطنيها بسرعة مغادرة إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البيت الأبيض ينفي تورّط الولايات المتحدة في هجوم على إيران

هجوم على ايران
هجوم على ايران
القسم الخارجي

نفى مسؤول بارز في البيت الأبيض أي مشاركة أمريكية في الهجمات التي شنتها إسرائيل على أهداف داخل إيران، وذلك في أعقاب تكثيف الضربات الإسرائيلية ضمن التصعيد الأخير بين طهران وتل أبيب.

وأكد المتحدث الرسمي أليكس بفيفر أن "القوات الأمريكية ليست جزءاً من عمليات الهجوم أو التخطيط لها"، وأن دور واشنطن يقتصر على "مسار دفاعي لحماية مصالحها وأصولها في المنطقة"، بما في ذلك تأمين البعثات الدبلوماسية والقواعد العسكرية ومحطات الدعم اللوجستية .

وفي المقابل، تناول تقرير "تايم" تلميحات إلى أن الولايات المتحدة قد تكون على علم مسبق بالضربات الإسرائيلية، أو أنها سمَحت بها بشكل غير معلن، إلا أن البيت الأبيض شدد على أن هذا لا يعني تورطًا مباشراً في التخطيط أو التنفيذ، بل بمعنى "الإبلاغ المعروف" المعتاد بين حلفاء ـ مما لا يغيّر حقيقة أن العمليات بقيت كلها تحت مسؤولية إسرائيل.

ويأتي التوضيح الأمريكي بعد تقارير دولية وصفت الضربات بأنها "بالتنسيق"، لكن تصريحات البنتاغون ووزارة الدفاع الأمريكية أكدت أن القوات الأميركية في المنطقة لم تشارك بأي هجوم استباقي على الأراضي الإيرانية، وأن الولايات المتحدة لم تُصدر أوامر من أي نوع بصدد الفور على التنفيذ، مؤكدة أن الأصول الأميركية تتبع “وضعية دفاعية فقط”.

جاء هذا النفي تزامناً مع موافقة ترامب على عدم اغتيال الزعيم الإيراني الأعلى، مما أبرز ما وصفه تحليل خبراء بأنه "تنسيق مرحلي شبه استخباراتي" مع الجانب الإسرائيلي، غير أن النفي الرسمي يترك مجالاً قانونياً وسياسياً لتأكيد عدم انزلاق واشنطن إلى تورط صريح في حرب مفتوحة ضد إيران.

في نفس السياق، يؤكد المسؤولون الأمريكيون أن الكثير من الأنظمة الإقليمية الممتدة من الشرق الأوسط لم تتغير جذرياً؛ وأن الولايات المتحدة لم تستخدم طائراتها أو معداتها لإطلاق أو دعم الهجمات الفعلية، بل اكتفت بدور رصد وتحذير وتأمين، كما دعت مناشدتها لوقف التصعيد عبر القنوات الدبلوماسية.

وبالرغم من تكرار تقارير ترجّح وجود نوع من التنسيق بين واشنطن وتل أبيب، فإن النفي الرسمي يهدف إلى تفادي اتهامات بالتورط العسكري أمام الشارع الأمريكي والكونغرس، إضافة إلى تجنّب تبعات قانونية دولية، مثل سعي بعض أعضاء الكونغرس لسن قيود تشترط تفويضاً مسبقاً لأي عمل عسكري ضد إيران .

ويبدو أن موقف واشنطن اليوم يرتكز على محاولة الحفاظ على توازن دقيق: دعم دبلوماسي وإعلامي لإسرائيل في وجه طهران، من دون الخروج عن سياق الردع الدفاعي وحدود الإجراءات الوقائية، محافِظة على "النأي بالنفس" من العمليات العسكرية المباشرة لكن مع الحفاظ على بلورة خطوط اتصال أمنية استراتيجية مع حلفاء ينتظرون تأكيد الإطار الدقيق لمنطق الردع الأمريكي.

البيت الأبيض إيران إسرائيل طهران تل أبيب الضربات الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع بقيمة 800 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب ينهار وعيار 21 مفاجأة

محافظ القاهرة

الآن برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

رسميًا.. رسوم السحب من الـATM وإنستاباي بعد قرار المركزي الأخير

رسميًا.. رسوم السحب من الـATM وإنستاباي بعد قرار المركزي الأخير

الطلاب

132 طالبًا.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

أسعار الذهب اليوم.. مفاجأة بعد وصول عيار 21 إلى 5000 جنيه

أسعار الذهب اليوم.. مفاجأة بعد وصول عيار 21 إلى 5000 جنيه

لحظة قصف إسرائيل للتلفزيون الرسمي الإيراني بطهران

شاهد.. لحظة قصف إسرائيل للتلفزيون الرسمي الإيراني بطهران

نداء عاجل من الحكومة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء

تخفيف الأحمال؟.. نداء عاجل من الحكومة بشأن الكهرباء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 جميع المحافظات

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 جميع المحافظات .. توضيح عاجل الآن

ترشيحاتنا

فاروق حسني

غيرة غير طبيعية.. فاروق حسني يكشف سبب عدم زواجه

حيفا

سمير فرج: نتنياهو و5 ملايين في الملاجئ بسبب صواريخ إيران.. وهدف إسرائيل لم يتحقق

إلهام شاهين

إلهام شاهين بعد عودتها من العراق: الصواريخ في السماء كانت كتيرة وحولت الليل نهار

بالصور

بعد الإعلان عن تصنيعها محليا.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة سيتروين C4X

المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X
المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X
المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X

نشرة المرآة والمنوعات| منة فضالي تشعل السوشيال بفستان جرئ .. إصابة مفاجئة تبعد نور الشربيني عن بطولة العظماء الثمانية .. مشروب يرطب الجسم ويرفع معدل الحرق

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

جلده مختلف لكنه جميل.. كيف أُهيئ طفلي المصاب بالبهاق لمواجهة المجتمع؟

جلده مختلف لكنه جميل.. كيف أُهيئ طفلي المصاب بالبهاق لمواجهة المجتمع والتنمر بشجاعة؟
جلده مختلف لكنه جميل.. كيف أُهيئ طفلي المصاب بالبهاق لمواجهة المجتمع والتنمر بشجاعة؟
جلده مختلف لكنه جميل.. كيف أُهيئ طفلي المصاب بالبهاق لمواجهة المجتمع والتنمر بشجاعة؟

أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة.. تعزز الذاكرة والتركيز في موسم الامتحانات

أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة
أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة
أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة

فيديو

والد ضحية بولاق الدكرور

صاحبه ضيعه.. والد جامع الكانزات بالجيزة: ضحكوا عليا وقالولي خـبطته عربية| فيديو

الحجاب والوسط الفني

أزمة الوسط الفني مع الحجاب؟.. عبير الشرقاوي تحكي تجربتها بكل صراحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مَـلَاذُ الـرُّوحِ فِي رُوحٍ تُـشْبِهُكَ !

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: احذروا الفضاء المفتوح بمزيد من الوعي الصحيح

المزيد