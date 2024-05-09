عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة قاسية اليوم بسبب كتل صحراوية

مذيعة صدى البلد رنا
مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة صدى البلد  رنا عبدالرحمن تغطية عن الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تحذر من تعرض البلاد لـ موجة حارة وارتفاع في درجات الحرارة اليوم، نتيجة التأثر بكتل هوائية صحراوية ليسود طقس شديد الحرارة.


وأشارت الى أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، فيما يكون الطقس ليلا حتى الصباح الباكر، مائلا للحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.


وناشدت  الأرصاد المواطنين بضرورة ارتداء الملابس القطنية وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من تناول المياه الباردة على مدار اليوم وارتداء أغطية الرأس لمواجهة حرارة الطقس وتأجيل المشاوير غير الضرورية لبعد ساعات الذروة التي تنحصر (من الساعة 1 حتى 4 عصرًا).

وعن أهم الظواهر الجوية المؤثرة فى طقس اليوم، فقد حذرت الأرصاد من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد، والتى تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة. 
فيما تتكون أتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرين اليوم
فتكون حالة البحر المتوسط،  مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف متر إلى ثلاثة أمتار، و اتجاه الرياح سطحية شمالية شرقية جنوبية شرقية.


وتكون حالة البحر الأحمر، خفيفة معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف متر إلى 75ر1 متر و اتجاه الرياح سطحية شمالية غربية.

ومن جانبها قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية ، أننا نتأثر بمنخفض جوي، متواجد في غرب البلاد، يصاحبه كتل هوائية جنوبية مقبلة من المناطق الصحراوية، وهذا يسبب ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة خلال فترات النهار.

وأشارت غانم إلى ان اليوم، الخميس، هو ذروه  ارتفاع قيم درجات الحرارة
وسيكون الطقس شديد الحرارة في أغلب محافظات الجمهورية، منها: القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والمحافظات الجنوبية. 


وسوف تكون العظمى اليوم على القاهرة الكبرى أعلى من المعدلات الطبيعية لها بحوالى 5 إلى 6 درجات، لتصل لـ36 درجة مئوية في الظل.


وطالبت المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لان التعرض المباشر لها يشعرنا بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة.


كما ذكرت انه سيكون  هناك ارتفاعا في درجات الحرارة الصغرى، حيث تصبح درجة الحرارة ليلاً 27 درجة مئوية على القاهرة الكبرى ومعظم محافظات الجمهورية.


وقالت إن هذه الارتفاعات مؤقتة في أغلب محافظات الجمهورية
وأوضحت  أن ذروة ارتفاع نسب الرطوبة يكون في فصل الصيف ونحن لا نزال في الأجواء الربيعية.


وعن موعد تحسن الأحوال الجوية قالت انه سيكون يوم السبت المقبل 

ولفتت إلى اننا سنشهد ايضا نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وسوف تؤثر بشكل كبير على المنطقة الغربية وعدة مناطق من القاهرة الكبرى، وسوف تؤدي إلى تدهور كبير وانخفاض في الرؤية الأفقية.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

الطقس مصر درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| الدولار يتراجع بشكل قوي بعد بيان البنك المركزي

60 جنيهًا| أسعار البيض تنخفض إلى مستويات قياسية والفراخ مفاجأة

200 جنيه في لحظات|زيادة جديدة بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا المستوى

الإمارات.. وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

رجعوا لبعض.. ابنة سامي العدل تفجر مفاجأة عن عودة العوضي وياسمين عبد العزيز

بـ 50 مليون جنيه| أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية.. وناديه يسعى لتجديد عقده

أحمد عز وأحمد حلمي أبرز الحضور في تشييع جثمان والدة كريم عبدالعزيز|صور

صدمة جديدة تضرب الأهلي قبل لقاء بلدية المحلة

ترشيحاتنا

انفجار على الهواء.. قصف إسرائيلي عنيف برفح الفلسطينية

إيهاب واصف: ارتفاع الجنيه أمام الدولار سيساهم في انخفاض أسعار الذهب

وزير التجارة التركي ينفي تخفيف الحظر التجاري على إسرائيل

رئيس شعبة الذهب يكشف مفاجأة عن المتحكم في أسعار المعدن الأصفر

رابطة الأندية المصرية تصدر عقوبات مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في دوري Nile

ضيفة مصر العزيزة ..انتصار السيسي ترحب بزيارة حرم سُلطان عُمان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريش وجريء.. مي سليم تثير ضجة بصورها

فستان جريء.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير

أحمد عز وأحمد حلمي أبرز الحضور في تشييع جثمان والدة كريم عبدالعزيز|صور

مراجعات نهاية العام الدراسي.. 6 نصائح تساعد على التركيز ليلة الامتحان

فيديو

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة قاسية اليوم بسبب كتل صحراوية

تراجع جديد في سعر الدولار.. وهذه أسعار الذهب اليوم بعد الارتفاع الأخير

بايدن يحذر من عواقب عملية رفح ويخشى نفاد صبر مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-