تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة قاسية اليوم بسبب كتل صحراوية

قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن تغطية عن الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تحذر من تعرض البلاد لـ موجة حارة وارتفاع في درجات الحرارة اليوم، نتيجة التأثر بكتل هوائية صحراوية ليسود طقس شديد الحرارة.



وأشارت الى أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، فيما يكون الطقس ليلا حتى الصباح الباكر، مائلا للحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.



وناشدت الأرصاد المواطنين بضرورة ارتداء الملابس القطنية وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من تناول المياه الباردة على مدار اليوم وارتداء أغطية الرأس لمواجهة حرارة الطقس وتأجيل المشاوير غير الضرورية لبعد ساعات الذروة التي تنحصر (من الساعة 1 حتى 4 عصرًا).



وعن أهم الظواهر الجوية المؤثرة فى طقس اليوم، فقد حذرت الأرصاد من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد، والتى تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

فيما تتكون أتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد.



وبالنسبة لحالة البحرين اليوم

فتكون حالة البحر المتوسط، مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف متر إلى ثلاثة أمتار، و اتجاه الرياح سطحية شمالية شرقية جنوبية شرقية.



وتكون حالة البحر الأحمر، خفيفة معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف متر إلى 75ر1 متر و اتجاه الرياح سطحية شمالية غربية.



ومن جانبها قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية ، أننا نتأثر بمنخفض جوي، متواجد في غرب البلاد، يصاحبه كتل هوائية جنوبية مقبلة من المناطق الصحراوية، وهذا يسبب ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة خلال فترات النهار.

وأشارت غانم إلى ان اليوم، الخميس، هو ذروه ارتفاع قيم درجات الحرارة

وسيكون الطقس شديد الحرارة في أغلب محافظات الجمهورية، منها: القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والمحافظات الجنوبية.



وسوف تكون العظمى اليوم على القاهرة الكبرى أعلى من المعدلات الطبيعية لها بحوالى 5 إلى 6 درجات، لتصل لـ36 درجة مئوية في الظل.



وطالبت المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لان التعرض المباشر لها يشعرنا بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة.



كما ذكرت انه سيكون هناك ارتفاعا في درجات الحرارة الصغرى، حيث تصبح درجة الحرارة ليلاً 27 درجة مئوية على القاهرة الكبرى ومعظم محافظات الجمهورية.



وقالت إن هذه الارتفاعات مؤقتة في أغلب محافظات الجمهورية

وأوضحت أن ذروة ارتفاع نسب الرطوبة يكون في فصل الصيف ونحن لا نزال في الأجواء الربيعية.



وعن موعد تحسن الأحوال الجوية قالت انه سيكون يوم السبت المقبل



ولفتت إلى اننا سنشهد ايضا نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وسوف تؤثر بشكل كبير على المنطقة الغربية وعدة مناطق من القاهرة الكبرى، وسوف تؤدي إلى تدهور كبير وانخفاض في الرؤية الأفقية.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو: