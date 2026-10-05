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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غالية لـ صدى البلد: سعيدة جدا بمشاركتي في مهرجان «هي للفنون »

الفنانة السورية غالية
الفنانة السورية غالية
أوركيد سامي

أعربت الفنانة السورية غالية عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في الحفل الذي أقيم في مصر ضمن فعاليات مهرجان «هي  للفنون، مؤكدة أن المهرجان يمثل أهمية خاصة لها، لما يقدمه من اهتمام بقضايا المرأة ودعم وتمكين النساء في مختلف المجالات.

وقالت غالية في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» إنها سعيدة للغاية بالمشاركة في هذا الحدث الفني، مشيرة إلى أن مهرجان «هي للفنون » يعد من المهرجانات المهمة التي تهتم بالمرأة وتسعى إلى تسليط الضوء على قضاياها ودورها في المجتمع.

وأضافت غالية أن الحفل كان مميزًا بالنسبة لها، خاصة مع التفاعل الكبير الذي لمسته من الجمهور المصري، مؤكدة أنها شعرت بسعادة كبيرة أثناء الغناء أمام الجمهور، بعدما تفاعل معها وردد معها عددًا من أغانيها خلال الحفل.

وتابعت غالية أن تفاعل الجمهور المصري معها كان من أكثر الأمور التي أسعدتها خلال مشاركتها في المهرجان، موضحة أن مشاهدة الجمهور وهو يغني معها كلمات الأغاني ويشاركها أجواء الحفل جعلت التجربة مميزة ولا تُنسى بالنسبة لها.

غالية تكشف تفاصيل تعاونها مع عزيز مرقة

وعن أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة، كشفت غالية أنها تستعد لطرح العديد من الأغاني الجديدة، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد مجموعة من المفاجآت التي تحضرها لجمهورها.

وأوضحت أن من أبرز هذه المفاجآت تعاونًا غنائيًا جديدًا يجمعها بالنجم الأردني عزيز مرقة، مشيرة إلى أن الأغنية تحمل طابعًا مختلفًا ومبهجًا، وتبتعد عن الأجواء التقليدية، حيث وصفتها بأنها أغنية «هزار» وعفوية.

وقالت غالية إنها أرسلت الأغنية إلى عزيز مرقة، موضحة أنه أعجب بها وبفكرتها، واتفق معها على تسجيلها فور حضوره إلى مصر.

وأضافت أن التعاون مع عزيز مرقة سيكون من المفاجآت الكبيرة التي تنتظر الجمهور خلال الفترة المقبلة، معربة عن حماسها الشديد لخروج الأغنية إلى النور وتقديمها للجمهور.

وأكدت غالية أنها تعمل خلال الفترة الحالية على عدد من الأغاني الجديدة، والتي تسعى من خلالها إلى تقديم أفكار وألوان موسيقية مختلفة،


وأشارت إلى أنها تفضل أن تكون أعمالها المقبلة متنوعة وتحمل حالة من البهجة والعفوية، مؤكدة أن الجمهور سيكون على موعد مع عدد من المفاجآت الفنية التي تحضر لها خلال الفترة القادمة.

واختتمت غالية حديثها بالتأكيد على سعادتها الكبيرة بتفاعل الجمهور المصري معها خلال الحفل، معربة عن امتنانها لهذه المحبة، ومشيرة إلى أن الغناء في مصر أمام جمهور يتفاعل مع أعمالها يمثل لها تجربة خاصة ومختلفة، وأنها تتطلع إلى تقديم المزيد من الأعمال والحفلات للجمهور المصري خلال الفترة المقبلة.

الفنانة السورية غالية اخبار الفن نجوم الفن

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