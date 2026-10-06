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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل ليلة هاني شاكر.. محمد الموجي يكشف التحديث الأخير لنجوم مهرجان الموسيقى العربية

المايسترو محمد الموجي
المايسترو محمد الموجي
محمد سعيد

كشف المايسترو محمد الموجي، مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، عن التحديث الأخير لقائمة نجوم الدورة الـ34 من المهرجان، موضحًا تفاصيل الليلة الافتتاحية التي تحمل اسم الفنان هاني شاكر.

وقال الموجي، خلال لقائه مع الإعلامية سهير جودة في برنامج «الستات» عبر قناة «النهار»، إن الليلة الافتتاحية المخصصة لتكريم هاني شاكر سيقدمها شباب دار الأوبرا المصرية، إلى جانب الفنانة نادية مصطفى.

وأوضح أن قائمة المشاركين في المهرجان تضم عددًا من النجوم، من بينهم الفنان المغربي فؤاد زبادي، وغادة رجب، وخالد سليم، وحنين الشاطر، ونادية مصطفى.

تصريحات رضا الوكيل 

كشف المايسترو محمد الموجي، مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، كواليس الاعتذارات التي شهدتها الدورة الـ34 من المهرجان، موضحًا أن بعض التصريحات التي أُطلقت خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان فُهمت بشكل غير مقصود وأثارت استياء عدد من المطربين.

وقال محمد الموجي، خلال لقائه مع الإعلامية سهير جودة في برنامج «الستات» المذاع عبر قناة «النهار»: «هو حصل السنة دي حاجات مش لطيفة، خدوها الفنانين بشكل شخصي، حاجات مش مقصودة، مش مقصود إن إحنا نضايقهم أو محدش يقدر ييجي جنبهم، بس تصريحات اتفهمت بشكل غير لطيف من النجوم، ضايقتنا كإدارة مهرجان وعملت لنا مشاكل».

وأوضح مدير المهرجان أن الاعتذارات الأخيرة جاءت على خلفية تصريحات أدلى بها الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية، خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان، مشيرًا إلى أن إدارة المهرجان كانت قد اتفقت بالفعل مع المطربين المعتذرين وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي.

وأضاف: «الاعتذارات اللي حصلت بخصوص مشكلة التصريحات، إحنا كنا متفقين مع هؤلاء المطربين ومكنش في مشكلة معهم، وكل حاجة كانت ماشية كويسة».

وتابع: «كان في المؤتمر الصحفي للمهرجان الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا، قال شوية تصريحات اتضايق منها المطربين، والكلام تم اجتزاؤه من سياقه دون توضيح، ولو بالفرض اتقال، فهو الكلام مش مقصود إننا نزعلهم ونضايقهم، كام كلمة من الدكتور رضا معجبتهمش، فخدوا قرار إنهم يعتذروا».

محمد الموجي المايسترو محمد الموجي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

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