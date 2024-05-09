قرار مفاجئ من كولر بشأن مشاركة الأهلي في كأس مصر

اعلن الاعلامي أحمد حسن عن رفض الأهلي مواجهة نادي الالمنيوم بدون الدوليين في كأس مصر .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" الأهلي يرفض مواجهة الألمونيوم في دور الـ32 لكأس مصر دون اللاعبين الدوليين بتوصية من المدير الفني مارسيل كولر ".

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ32 ببطولة كأس مصر 2023-2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والألومنيوم يوم الأربعاء الموافق 29 مايو الجاري على استاد السلام في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكانت مراسم قرعة بطولة كأس مصر، قد أجريت يوم الخميس الماضي والتي أسفرت عن مواجهة الأهلي لفريق الألومنيوم.