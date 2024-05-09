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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

للزمالكاوية اللي اتريقوا عليا .. رسالة مثيرة من خالد طلعت تخص الأهلي

الاهلي
الاهلي

علق الناقد الرياضي خالد طلعت على انتقاد بعد المشجعين له بسبب نشره إحصائية عن أكثر الأندية تتويجا بالبطولات .

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وكتب طلعت من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" ده رد بالأدلة والمستندات على الناس الزملكاوية اللي اتريقوا عليا امبارح لما نشرت احصائية الأندية الأكثر تتويجا بالبطولات القارية في العالم واللي فيها حاليا ريال مدريد الأول والأهلي التاني وقالولي ازاي بتقارن بطولات الأهلي بريال مدريد وانهم لو في أوروبا عرفوا الاحصائية دي هيضحكوا علينا ويتريقوا علينا !!

واضاف :" على فكرة اللي انتوا متعرفوهوش ان لغاية سنة 2014 كان ميلان الايطالي هو الأكثر تتويجا بالبطولات القارية في العالم بـ18 بطولة وكان كاتب الشعار ده على تي شيرت الفريق وعلى لوجو النادي ، وفي 2014 الاهلي كسب البطولة القارية رقم 19 ليه وبقى الاكثر تتويجا في العالم ونادي ميلان حذف الجملة دي من على اللوجو والتي شيرت بتاعه احتراما للنادي الاهلي والموضوع كان رسمي وكل وسائل الاعلام في العالم وفي اوروبا تناقلته وقتها

واشار الي :ولحد دلوقتي الموضوع ده بيثار حاليا وكل المواقع العالمية بتقول ان ريال مدريد اصبح الاكثر تتويجا بالبطولات القارية في العالم وان الاهلي صاحب المركز التاني بعديه

الأندية الزملكاوية الأهلى بطولات الأهلي ميلان الإيطالي

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