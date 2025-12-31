قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل منتخب السودان وبوركينا فاسو في أمم إفريقيا
إسلام عزام: البورصة المصرية تتصدر الأسواق العالمية في عام 2025
كأس الأمم الإفريقية| تشكيل منتخب الجزائر أمام غينيا الاستوائية
نيويورك تايمز: أوكرانيا وافقت على التنازل عن 20% من أراضيها مقابل السلام
القبض على عامل في قنا أطلق النار احتفالا بفوز مرشح بعضوية مجلس النواب
كأس عاصمة مصر | سيراميكا كليوباترا يتقدم بهدف على فاركو في الشوط الأول
الدفاع المدني في غزة: 90% من الإمكانات دُمّرت ومنظومة الإنقاذ على حافة الانهيار
الحكومة: انتهاء التعاون مع صندوق النقد في 2026.. ونسعى لإيصال الدعم لمستحقيه
عمرو دياب الأعلى استماعا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2025
الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمّر منظومة الإنقاذ بشكل شبه كامل في القطاع
تحسين خدمات المياه والكهرباء.. مدبولي يوجه بسرعة فض التشابكات المالية بين الهيئات
منظمة التعاون الإسلامي تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

عمرو دياب الأعلى استماعا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2025

تقى الجيزاوي

تصدر النجم الكبير عمرو دياب قائمة الفنانين الأعلى استماعا عبر منصة سبوتيفاي في عام 2025.

وكشفت منصة سبوتيفاي، عن قائمة الفنانين الأعلى استماعا عبر منصتها، وتصدر “الهضبة” القائمة، كأعلى الفنانين استماعا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان النجم عمرو دياب قد تصدر قوائم الأعلى استماعا عبر منصة “أنغامي” أيضا في نفس العام، كأعلى فنان استماعا، باجمالي ٣ مليارات مرة. 

كما تصدر ألبومه “ابتدينا”، قائمة الألبومات الأعلى استماعا، بينما احتلت أغنية “خطفوني” صدارة الأغاني الأكثر استماعا.

ألبوم ابتدينا لعمرو دياب

ألبوم ابتدينا الذي طرحه الهضبة في الصيف الماضي، ما زال يتصدر قوائم الأعلى استماعا عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة في الشرق الأوسط.

حفلة عمرو دياب في القاهرة الجديدة

يستعد الهضبة لاحياء حفل كبير يوم ١٦ يناير في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.

عمرو دياب منصة سبوتيفاي منصة أنغامي ألبوم ابتدينا

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة ؟.. الإفتاء ترد

نقص زيت الفرامل

نقص زيت الفرامل.. متى يكون الأمر طبيعيا ومتى يشير إلى خطر حقيقي؟

سوبارو بفتيس مانيوال

سوبارو تشوق لسيارة WRX STI S4 بفتيس مانيوال

السيارات الصينية

عشرات العلامات الصينية للسيارات الكهربائية معرضة للانهيار في 2026

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

تحذير لمرضى الكانسر من استخدام البوتكس أو حقن الفلير

بمناسبة رأس السنة.. هدى تحتفل بالعام الجديد في تفاصيل مع نهال طايل

خبيرة: حظ الزواج الثاني أحسن من الأول؟.. 10 أسباب لاستمرار الحياة الزوجية السعيدة

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

