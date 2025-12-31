عمرو دياب الأعلى استماعا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2025

تصدر النجم الكبير عمرو دياب قائمة الفنانين الأعلى استماعا عبر منصة سبوتيفاي في عام 2025.

وكشفت منصة سبوتيفاي، عن قائمة الفنانين الأعلى استماعا عبر منصتها، وتصدر “الهضبة” القائمة، كأعلى الفنانين استماعا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان النجم عمرو دياب قد تصدر قوائم الأعلى استماعا عبر منصة “أنغامي” أيضا في نفس العام، كأعلى فنان استماعا، باجمالي ٣ مليارات مرة.

كما تصدر ألبومه “ابتدينا”، قائمة الألبومات الأعلى استماعا، بينما احتلت أغنية “خطفوني” صدارة الأغاني الأكثر استماعا.

ألبوم ابتدينا لعمرو دياب

ألبوم ابتدينا الذي طرحه الهضبة في الصيف الماضي، ما زال يتصدر قوائم الأعلى استماعا عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة في الشرق الأوسط.

حفلة عمرو دياب في القاهرة الجديدة

يستعد الهضبة لاحياء حفل كبير يوم ١٦ يناير في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.