مصطفى بكري: لا بد من سرعة إجراء التعديل الوزاري وحركة المحافظين

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك جهات ترغب في نشر الفتنة في المجتمع المصري، مشيرا إلى أن بعض التجار ورجال الأعمال يخلقون الأزمات، ويعملون للضغط على الشعب.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”: “البعض يعتبر أن مصر فندق أو شقة مفروشة، فالأزمة الاقتصادية صعبة، ولكن لدي ثقة في أننا سنعبر منها”.

وتساءل مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه هل يعقل أن 70% من إيرادات الموازنة العامة للدولة من الضرائب؟، مؤكدا أنه لا بد من دفع عجلة الإستثمار، وإدخال القطاع الخاص فيها.

وأشار مصطفى بكري إلى أن لا بد سرعة إجراء التعديل الوزاري وحركة المحافظين، معلقا “عايزين بلدنا تطلع لقدام”.