بكري: الرئيس السيسي تعامل بطبيعته في مؤتمر "قادرون باختلاف" دون تكلف.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك حالة من الارتياح تسود الشارع المصري بعد الاعلان عن مشروع رأس الحكمة، موضحا:" هناك ٥ مليارات دولار دخلت البنك المركزي وخصصت للمشروعات الزراعية والصناعية".

وتابع بكري ، خلال برنامجه "حقائق وأسرار " والمذاع على فضائية " صدى البلد ":"توقفت أمام المؤتمر الذي عقد لذوي الهمم وهو مؤتمر سنوي يعقد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في نسخته الخامسة وحرص الرئيس على التواجد به كل عام .

وأردف " بكري " : الرئيس السيسي تعامل بطبيعته في مؤتمر " قادرون باختلاف " دون تكلف ، ورد لهم الاعتبار.

وواصل: لا احد كان ينظر لهم ويهتم لأحوالهم ويحتفي بهم، أما الرئيس فهو منحاز لهم بشكل مستمر .