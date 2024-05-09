غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن تغطية عن إحدى السيدات في محافظة الإسكندرية، من شاب قبل ما يقرب من عام ونصف، ومنذ بداية الزواج بدأت منه الخلافات المستمرة بين الزوجين بسبب رفض الزوجة إقامة والد زوجها معهم في المنزل واستمرت الخلافات الزوجية بسبب مكوث والد الزوج في المنزل على مدار سنه ونصف، ثم قررت الزوجة إنهاء الخلاف على طريقتها، ففي يوم الواقعة وبعد عودة الزوج من العمل حدثت بينهما مشادة كلامية، فسارعت الزوجة على الفور بإحضار سكين من المطبخ وسددت لزوجها طعنتين في الرأس أسفرت عن وفاته على الفور.



بعد إتمام جريمتها سارعت الزوجة على الفور إلى تغيير ملابسها الملطخة بالدماء وحملت طفلها الرضيع في محاولة للهرب من الشقة محل الحادث، إلا أن الأهالي تمكنوا من الإمساك بها وأبلغوا الشرطة.



وبالفعل تلقى قسم شرطة العامرية أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورد بلاغ من الأهالي يفيد بمقـتل عامل خردة على يد زوجته في شقة بعقار بمنطقة المستعمرة بدائرة القسم وانتقل ضباط وحدة مباحث العامرين إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة الزوج، عامل الخردة، بأرضية الشقة محل البلاغ، غارقًا في الدماء وبها طعنات بآله حادة في الرأس، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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