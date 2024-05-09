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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تخسر 10.9 مليار جنيه الأسبوع الماضي

صدى البلد

خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 10.9 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 1.759 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.6%.

 

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 26003.16 نقطة، خلال الأسبوع الماضي.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 5758.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 8253.69 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 31836.37 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 7365.74 نقطة.

 

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 107 مليارات جنيه خلال الأسبوع الماضى، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.885 مليار ورقة منفذة على 282 ألف عملية.

 

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 227.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.263 مليار ورقة منفذة على 475 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 9.38% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة.

 

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 7.7 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 882.8 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 153.3 ألف عملية.

 

وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1.9 مليار جنيه، بحجم تداول 660.9 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 84.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 9.6 مليار جنيه بحجم تداول 1.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 238.1 ألف عملية.

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