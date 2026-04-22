قرار مفاجئ من واشنطن يعرقل وصول ملايين الدولارات إلى العراق

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة منعت طائرة تحمل ما يقرب من 500 مليون دولار من الأوراق النقدية من إيصال الأموال إلى العراق، مما زاد الضغط على بغداد لمحاربة الفصائل المسلحة المدعومة من إيران.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن واشنطن أوقفت شحنات الأموال النقدية إلى العراق وجمدت تمويل البرامج الأمنية في أعقاب هجمات شنتها جماعات متضامنة مع إيران على المصالح الأمريكية في البلاد.

لطالما سار العراق على حبل مشدود بين النفوذ المتنافس لحلفائه، إيران المجاورة والولايات المتحدة.

إلا أن القادة العراقيين يكافحون للحفاظ على هذا التوازن الدقيق في ظل الحرب التي تجتاح الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية هذا الشهر إنها استدعت سفير العراق لدى واشنطن للتعبير عن "إدانة شديدة" للهجمات التي شنتها جماعات موالية لإيران على المصالح الأمريكية، "بما في ذلك كمين 8 أبريل الذي استهدف دبلوماسيين أمريكيين في بغداد".

تتمتع الولايات المتحدة بنفوذ على العراق لأن عائدات صادرات النفط في البلاد محتجزة إلى حد كبير في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بموجب ترتيب تم التوصل إليه بعد الغزو الأمريكي عام 2003 الذي أطاح بصدام حسين.

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن هويتهم قولهم إن تعليق شحنات الأموال النقدية كان مؤقتاً.

لم يصدر البنك المركزي العراقي أي تعليق محدد بشأن التقارير.

ومع ذلك، قالت إنها لا تعاني من نقص في الدولارات الأمريكية وأنها "لبت جميع طلبات البنوك وشركات الصرافة للحصول على الدولارات الأمريكية، والتي تهدف إلى خدمة الحجاج والمسافرين والتحويلات الخارجية".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن تجميد التمويل المخصص للبرامج الأمنية يشمل تدريب الجيش العراقي وجهود مكافحة الإرهاب ضد تنظيم داعش.