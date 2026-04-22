لتعزيز التحول الرقمى.. الحكومة توافق على اتفاقيات مهمة لوزارة الاتصالات

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع مجموعة من الشركات العالمية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتأتى هذه الموافقة فى إطار تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وتعزيز مسيرة التحول الرقمى بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات الحكومية، وفى ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بتسريع وتيرة التحول نحو مجتمع رقمي متكامل.

وتتيح الاتفاقيات توفير رخص برامج وتطبيقات تستخدم كأدوات فى عمليات التحول الرقمي واستدامته، بما يسهم فى بناء نموذج حكومي حديث قائم على توظيف أحدث التقنيات الرقمية، يحقق المزيد من كفاءة الاداء الحكومي، وتعزيز الشفافية، وتحقيق رضا المواطنين.