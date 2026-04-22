تعليق ناري من إبراهيم عادل على احتفال بيراميدز بالدوري

علق إبراهيم عادل، نجم وسط نادي نورشيلاند الدنماركي ومنتخب مصر، على احتفال بعض لاعبي فريقه بالتتويج ببطولة الدوري، مؤكدًا أنه لم يشارك في الاحتفال.

وقال إبراهيم عادل فى تصريحات تلفزيونية" إنه فضل الوقوف دون احتفال، مشيرًا إلى شعوره بالحرج لعدم وجود درع أو مظاهر رسمية للتتويج، وهو ما جعل الموقف يبدو غريبا بالنسبة له.

وأضاف أن ما حدث لم يكن واضحًا داخل الفريق، متسائلا عن طبيعة الاحتفال، خاصة أن لقب الدوري كان قد حسم بالفعل لصالح النادي الأهلي.

وانتقل الجناح المصري إبراهيم عادل إلى صفوف نورشيلاند الدنماركي قادمًا من فريق الجزيرة الإماراتي، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وتألق إبراهيم عادل رفقة فريق نورشيلاند منذ مشاركته الأولى في الدوري الدنماركي.