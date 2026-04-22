الرئيس الفنلندي: أحييكم على أعمال المحبة والسلام والوحدة التي تقومون بها

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم، الأربعاء، الرئيس ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية لمصر.

قال الرئيس ألكسندر ستوب: “أحييكم على أعمال المحبة والسلام والوحدة التي تقومون بها”.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث تناول اللقاء دور القادة الدينيين في دعم قيم السلام وتعزيز التعايش بين الشعوب.

وخلال اللقاء، أكد الرئيس الفنلندي أن الأديان في جوهرها تدعو إلى السلام، مشيرًا إلى أن التطرف لا يمثل الدين بل بعض معتنقيه.

من جانبه، شدد قداسة البابا تواضروس الثاني على استمرار الدعوة لإيقاف الحروب، ومناشدة العالم البحث عن بدائل للحرب تحفظ حياة الشعوب في ظل ما يشهده العالم من صراعات وأزمات إنسانية.