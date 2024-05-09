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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبو العينين يقدم التعازي لدولة الإمارات في وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

قدم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خالص التعازي لدولة وحكومة الإمارات،  في وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي.

كما قدم النائب محمد أبو العينين، التعازي للفنان الكبير كريم عبد العزيز في وفاة والدته السيدة سهير عبد العزيز.

وتقدم أبو العينين بخالص العزاء للواء أحمد راشد في وفاة ابنة شقيقه نورا عبد الكريم راشد قائلا "أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة للأخ والصديق اللواء  أحمد راشد محافظ الجيزة في وفاة المغفور لها بإذن الله السيدة الفاضلة نورا عبد الكريم راشد، ابنة شقيق سيادته.
نشاطر العائلة الكريمة الأحزان في مصابهم الأليم، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان..  وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

النائب محمد أبو العينين مجلس النواب حكومة الامارات الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد حاكم أبو ظبي

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