قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال: دمرنا أنظمة دفاع جوي ومواقع تخزين صواريخ تابعة للنظام الإيراني
وزير الخارجية: تداعيات بالغة الخطورة على أمن المنطقة حال استمرار التصعيد
الصواريخ الإيرانية تستهدف قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقر المخابرات
أبرز مباريات اليوم الخميس 19-6-2025 والقنوات الناقلة
الجيش الأمريكي ينقل أصولا عسكرية خوفا من الهجمات الإيرانية
تبدأ 5 يوليو | ننشر ضوابط امتحانات أبناؤنا في الخارج "الدور الثاني"
جيش الاحتلال: نحقق في إطلاق إيران صاروخًا برأس متفجر أكبر من صاروخ «شهاب 3»
دعاء الضيق الشديد ..فرج الهم والحزن بهذه الكلمات
بعد قبول الاستئناف على حكم الإعدام.. 10 معلومات بقضية قاتل مالك مقهى أسوان
هجوم صاروخي إسرائيلي يستهدف منشأة خنداب النووية وسط إيران
إسعاف الاحتلال: إصابة 30 شخصا في الهجوم الإيراني على تل أبيب
وزير خارجية إيران: إسرائيل ستدفع ثمن هجماتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الإمساك المزمن.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة

الإمساك المزمن أكثر من مجرد إزعاج.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة
الإمساك المزمن أكثر من مجرد إزعاج.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة
رنا عصمت

يعانى الكثير من الامساك، حيث يصبح جسمك غير قادر على التخلص من الفضلات بشكل طبيعي. ورغم أن حدوث الإمساك من وقت لآخر أمر شائع، إلا أن استمرار الأعراض لأكثر من 3 أشهر يُعد إمساكًا مزمنًا، مما يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات صحية خطيرة وفقا لموقع هيلثي.

تعرف على مضاعفات الامساك..

1-البواسير:

الدفع الشديد أثناء التبرز يسبب انتفاخ الأوردة حول فتحة الشرج، ما يؤدي إلى الحكة، والألم، والنزيف. وقد تتكوّن جلطات أو زوائد جلدية.

2-الشقوق الشرجية:

يمكن أن يؤدي خروج براز صلب أو بذل جهد لإخراجه إلى تمزيق الأنسجة المحيطة بفتحة الشرج، وتُعرف هذه التمزقات بالشقوق الشرجية، وتسبب الحكة والألم والنزيف. ولأن أعراضها تُصعّب دخول الحمام، فقد تُفاقم الإمساك.

3- انحشار البراز:

تراكم البراز الصلب داخل الأمعاء قد يُسبب انسدادًا وألمًا شديدًا، ويحتاج أحيانًا إلى تدخل طبي طارئ، ويعتبر كبار السن والأطفال هم الأكثر عرضة لهذه الحالة.

4- هبوط المستقيم:

الضغط المزمن قد يؤدي إلى خروج المستقيم من فتحة الشرج، مسببًا ألمًا ونزيفًا، وقد يُخلط بينه وبين البواسير، رغم اختلاف العلاج.

الإمساك المزمن تعرف على مضاعفاته الخطيرة الامساك الامساك المزمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زعيم كوريا الشمالية

حذرت تل أبيب.. أول تعليق من كوريا الشمالية على حرب إيران وإسرائيل

600 جنيه.. الذهب يفاجئ الجميع ويهبط مجددًا في محلات الصاغة

نزل 600 جنيه.. الجنيه الذهب يفاجئ الجميع ويهبط في محلات الصاغة

محافظ دمياط

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الإعدادية في دمياط عبر هذا الرابط

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق.. وهذا سعر البانيه

قصف إسرائيل

اللقطات الأولى للهجوم الإيراني الجديد على إسرائيل.. شاهد

نور الشريف

تحول لكومة تراب.. كواليس اللحظات الأخيرة قبل انهيار منزل نور الشريف

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف مفاجأة محتملة في مباراة الأهلي وبالميراس

أرشيفية

الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في صاروخ إيراني استهدف تل أبيب

ترشيحاتنا

مترو الأنفاق

مترو الإسكندرية: استمرار الأعمال الإنشائية على خط أبو قير– محطة مصر

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

البطريرك السادس.. الكنيسة تحيي تذكار نياحة البابا يسطس

القديسة أوفيمية

الكنيسة الأرثوذكسية تحيي تذكار نياحة القديسة أوفيمية

بالصور

الإمساك المزمن.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة

الإمساك المزمن أكثر من مجرد إزعاج.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة
الإمساك المزمن أكثر من مجرد إزعاج.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة
الإمساك المزمن أكثر من مجرد إزعاج.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة

منشط للقلب والدورة الدموية.. تعرف على فوائد النعناع الصحية

النعناع
النعناع
النعناع

طريقة عمل شيش الطاووق في المنزل خلال دقائق

طريقة عمل شيش الطاووق فى المنزل فى دقايق
طريقة عمل شيش الطاووق فى المنزل فى دقايق
طريقة عمل شيش الطاووق فى المنزل فى دقايق

طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل

طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل
طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل
طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد