الإمساك المزمن.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة

يعانى الكثير من الامساك، حيث يصبح جسمك غير قادر على التخلص من الفضلات بشكل طبيعي. ورغم أن حدوث الإمساك من وقت لآخر أمر شائع، إلا أن استمرار الأعراض لأكثر من 3 أشهر يُعد إمساكًا مزمنًا، مما يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات صحية خطيرة وفقا لموقع هيلثي.

تعرف على مضاعفات الامساك..

1-البواسير:

الدفع الشديد أثناء التبرز يسبب انتفاخ الأوردة حول فتحة الشرج، ما يؤدي إلى الحكة، والألم، والنزيف. وقد تتكوّن جلطات أو زوائد جلدية.

2-الشقوق الشرجية:

يمكن أن يؤدي خروج براز صلب أو بذل جهد لإخراجه إلى تمزيق الأنسجة المحيطة بفتحة الشرج، وتُعرف هذه التمزقات بالشقوق الشرجية، وتسبب الحكة والألم والنزيف. ولأن أعراضها تُصعّب دخول الحمام، فقد تُفاقم الإمساك.

3- انحشار البراز:

تراكم البراز الصلب داخل الأمعاء قد يُسبب انسدادًا وألمًا شديدًا، ويحتاج أحيانًا إلى تدخل طبي طارئ، ويعتبر كبار السن والأطفال هم الأكثر عرضة لهذه الحالة.

4- هبوط المستقيم:

الضغط المزمن قد يؤدي إلى خروج المستقيم من فتحة الشرج، مسببًا ألمًا ونزيفًا، وقد يُخلط بينه وبين البواسير، رغم اختلاف العلاج.