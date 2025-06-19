براءة إمام عاشور من تهمة سب جاره.. وتغريم الشاكي 20 ألف جنيه

قضت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة،، براءة اللاعب إمام عاشور من تهمة سب وقذف جاره بمدينة السنبلاوين، وذلك عقب جلسة استمعت خلالها المحكمة إلى كافة أطراف القضية وراجعت الأدلة المقدمة.

فيما قررت المحكمة تغريم م أ.س، مقدم البلاغ، مبلغ 20 ألف جنيه، في ضوء ما تبين للمحكمة من ملابسات الواقعة وعدم كفاية الأدلة المقدمة ضـد اللاعب لإثبات التهمة.

وكان الشاكى قد تقدم ببلاغ يتهم فيه إمام عاشور بسبه وقذفه عبر رسالة على موقع "فيسبوك"، أعقبت نقاشا بين الطرفين عقب فوز نادي الزمالك بكأس السوبر الإفريقي.

وبدأت إجراءات التقاضي أمام محكمة جنح السنبلاوين، التي أحالت الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية لعدم الاختصاص، باعتبار أن الواقعة تمت عبر وسيلة تواصل الكترونية..