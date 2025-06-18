انقلب بهم الموتوسيكل .. إصابة أب وأبنائه الثلاثة في حادث بالدقهلية

أصيب أب وأبنائه الثلاثة بإصابات متفرقة إثر انقلاب موتوسيكل أمام قرية منية بدواى طريق دمياط الشرقى بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل امام قرية منية بداوي التابعة لمركز المنصورة وإصابة عدد من الأشخاص، انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة أربعة أشخاص اثر انقلاب الموتوسيكل وهم علاء عطية متولى 55 عاما مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وأبنائه الثلاثة وهم مصطفى علاء عطيه متولى 21 عاما واصابته باشتباه ما بعد الارتجاج

و كسر مضاعف بالساق اليسرى ؛ عمر علاء عطية متولى 16 عاما مصاب بكسر بالقدم اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة و ادم علاء عطية متولى 13 عاما مقيم بدواى مصاب بكسر بالساق اليسرى ، وجميعم مقيمى بداوى.

تم نقل المصابين الى مستشفى شربين و عمل المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.