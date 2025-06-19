الرقابة النووية تطلق حملة توعية لمجابهة الشائعات في ضوء الأحداث الإقليمية الجارية

أطلقت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية حملتها التوعوية لطمأنة المواطنين والزد على الشائعات، بلقاء جماهيري من مكتبة مصر العامة ببنها، محافظة القليوبية.

يأتي ذلك في إطار المسئولية الوطنية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بتوضيح الصورة الحقيقية المواطنين، والتي من شأنها الرد على الشائعات والصور المغلوطة، لإزالة أي شعور بالقلق يجوب بداخلهم منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

وتحدثت الدكتورة ماهيتاب المناوي، رئيس إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بالهيئة، عن الهيئة ودورها المنوط بها، والواجب الوطني لها خلال الأحداث الراهنة، بالرد على الشائعات المثارة خلال هذه الأحداث.

وأكدت أهمية الحصول على المعلومات المؤكدة وتجنب الانسياق وراء أي معلومات مغلوطة، واستقائها من المصادر الرسمية للدولة.

وشاركت مع الحضور وسائل التواصل مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للرد على الاستفسارات المطلوبة.

جاء ذلك بحضور فريق تواصل الهيئة والمكون من رامي عفيفي، كبير أخصائيي التعاون الدولي والتواصل الاستراتيجي وضابط الاتصال مع مكتبات مصر العامة، ومحمود جودة، كبير أخصائيي العلاقات العامة ورئيس تحرير مجلة الهيئة، وفريق عمل مكتبة مصر العامة ببنها، وطلاب بعض المدارس، وممثلين من مراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، وفريق الكشافة بمكتبة مصر العامة بمحافظة القليوبية، وبعض من أولياء الأمور.