خبير اقتصادي : الشراكة المصرية الإماراتية توفر ملايين فرص العمل

أكد الدكتور ياسر شويتة، الخبير الاقتصادي، أن العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة تشهد تطورًا مستمرًا في إطار شراكة استراتيجية قوية، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية التي تعكس عمق التعاون بين البلدين.

35 مليار دولار

وقال الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، إن صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار، مثلت نقطة تحول مهمة في مسار التعاون الاقتصادي، مؤكدًا أن الدولة تواصل جذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية.

توفير فرص عمل

وأضاف أن الأيام الماضية شهدت توقيع صفقة استثمارية جديدة بين مصر والإمارات في القطاع العقاري، بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، موضحًا أن هذه الاستثمارات ستسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن دعم النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالتطوير العقاري.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القطاع العقاري يرتبط بعشرات الصناعات والأنشطة الاقتصادية، وهو ما يعزز مساهمته في زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن الدولة تستهدف التوسع في المشروعات العمرانية وزيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.