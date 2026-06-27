نائب رئيس الوزراء: استضافة مصر للمهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026 تعكس الثقة الدولية في اقتصادها

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن استضافة مصر للمهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026، في نسخته الثالثة، والمقرر انعقادها بالقاهرة خلال شهر نوفمبر المقبل، تمثل شهادة ثقة دولية في مكانة الاقتصاد المصري، وتعكس ما حققته الدولة من تقدم ملموس في تحسين بيئة الاستثمار وريادة الأعمال، إلى جانب دورها المتنامي كمركز إقليمي يربط بين إفريقيا والأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح أن الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة باعتباره أحد المسارات الرئيسية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وحداثة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة متكاملة تستهدف تمكين رواد الأعمال، وتيسير إجراءات ممارسة الأعمال، وتحسين فرص الوصول إلى التمويل والأسواق، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل.

جاء ذلك خلال مؤتمر الإعلان الرسمي عن استضافة مصر للمهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والسفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، والدكتور سومي سمارت رئيس المهرجان العالمي لريادة الأعمال- إفريقيا، وباهر منير غبور رئيس المهرجان العالمي لريادة الأعمال - مصر، والسفيرة نبيلة مكرم الأمين العام للمهرجان، إلى جانب عدد من نواب البرلمان ورواد الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص.

وأضاف أن ريادة الأعمال أصبحت اليوم أحد أهم محركات النمو الاقتصادي عالميًا، لما تمثله من قدرة على تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية، والأفكار المبتكرة إلى مشروعات قادرة على النمو والمنافسة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تنظر إلى هذا القطاع باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لرؤيتها الاقتصادية، وأداة محورية لتعزيز الإنتاجية وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار وتحقيق نمو مستدام وأكثر شمولًا.

وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي تأتي في توقيت بالغ الدلالة، في ظل ما تشهده القارة الإفريقية من تحولات اقتصادية متسارعة، وتنامٍ في دور الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو وخلق فرص العمل، مؤكدًا أن المهرجان يمثل منصة عالمية تجمع رواد الأعمال والمستثمرين وصناع السياسات ومؤسسات التمويل وشركاء التنمية، بما يسهم في بناء شراكات استراتيجية، وتوسيع فرص الاستثمار، وتعزيز تدفقات رأس المال، وتسريع نمو الشركات الناشئة في إفريقيا.

وأوضح أن اختيار القاهرة لاستضافة المهرجان يعكس ما تمتلكه مصر من مقومات اقتصادية وبشرية ومؤسسية تؤهلها للقيام بدور محوري في دعم منظومة ريادة الأعمال إقليميًا، مستندة إلى موقعها الاستراتيجي، وقاعدتها الاقتصادية، وما شهدته من تطوير شامل في البنية التحتية وتحسين مناخ الاستثمار.

وأضاف ان إطلاق الحكومة لميثاق الشركات الناشئة في مصر يمثل نقلة نوعية في دعم هذا القطاع، ورسالة واضحة بأن الدولة أصبحت شريكًا داعمًا للمبتكرين ورواد الأعمال، وحاضنة للأفكار الواعدة، إيمانًا بأن الشركات الناشئة تمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي الحديثة.

واستعرض الدكتور حسين عيسى جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي أُعيد تشكيلها برئاسته، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم عددا من وزراء القطاعات الاقتصادية والتنموية، مؤكدًا أن هذا التشكيل يعكس قناعة الدولة بأن دعم ريادة الأعمال مسؤولية حكومية متكاملة تتطلب تنسيقًا مؤسسيًا على أعلى مستوى، بما يضمن توحيد السياسات وسرعة الاستجابة للتحديات وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار والابتكار.

وأشار إلى أن المجموعة الوزارية تحرص على فتح قنوات حوار مباشر مع مجتمع الشركات الناشئة، والاستماع إلى رواد الأعمال والمستثمرين والمؤسسين، والعمل على معالجة التحديات التي تواجههم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم نمو قطاع الابتكار.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن مستقبل أفريقيا الاقتصادي يرتكز على الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة، معربًا عن تطلعه إلى أن تمثل "القاهرة 2026" منصة استراتيجية لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الأفريقي، تقوم على تبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وتوسيع فرص الاستثمار، وتمكين الشباب باعتبارهم القوة الدافعة لمستقبل القارة.

وفي ختام كلمته، شدد الدكتور حسين عيسى على أن استضافة مصر للمهرجان العالمي لريادة الأعمال ليست مجرد استضافة لحدث دولي، وإنما تعكس إيمان الدولة بأن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان مستقبل الاقتصاد الحديث، موجهًا دعوة مفتوحة إلى المستثمرين ورواد الأعمال والمؤسسات الدولية من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في هذا الحدث العالمي والانطلاق من القاهرة نحو آفاق جديدة من التعاون والاستثمار.

ومن المقرر أن تستقطب النسخة المصرية من المهرجان أكثر من 10 آلاف مشارك يمثلون ما يزيد على 70 دولة، بمشاركة أكثر من 100 جهة عارضة، وما يزيد على 60 متحدثًا دوليًا من القيادات الحكومية والاقتصادية والاستثمارية، بما يعزز مكانة القاهرة كمنصة دولية للحوار الاقتصادي وبوابة للشراكات والاستثمارات العابرة للحدود.