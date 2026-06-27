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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع البلطي والجمبري .. موجة صعود في أسعار الأسماك بالأسواق

ارتفاع في أسعار الأسماك اليوم بالأسواق
ارتفاع في أسعار الأسماك اليوم بالأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق، اليوم السبت 27 يونيو 2026، ارتفاعات في معظم الأصناف، على رأسها أسماك البلطي والجمبري والبياض، مقابل تراجع محدود في عدد من الأنواع أبرزها فيليه البلطي والجمبري الجامبو والسردين المجمد.

وسجلت أسعار البلطي بمختلف أنواعه ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر البلطي الممتاز 111.05 جنيه للكيلو بزيادة 4.28 جنيه، 

بينما سجل البلطي الصغير 76.95 جنيه بارتفاع 1.95 جنيه، وارتفع سعر البلطي الأسواني إلى 95.71 جنيه للكيلو بزيادة 0.71 جنيه، 

البلطي

في حين تراجع سعر فيليه البلطي إلى 177.83 جنيه للكيلو بعد انخفاض قدره 4.44 جنيه.

كما ارتفعت أسعار البياض، حيث سجل البياض الممتاز 161.18 جنيه للكيلو بزيادة 5.53 جنيه، بينما بلغ سعر قشر البياض 178.70 جنيه للكيلو بعد ارتفاع 2.66 جنيه.

وفي قطاع الجمبري، ارتفع سعر الجمبري الممتاز إلى 511.88 جنيه للكيلو بزيادة 14.48 جنيه، 

الجمبري

كما سجل الجمبري الوسط 401 جنيه بارتفاع 5.40 جنيه، بينما انخفض سعر الجمبري الصغير إلى 282.44 جنيه بتراجع 2.76 جنيه، وتراجع الجمبري الجامبو إلى 645.57 جنيه بانخفاض 18.60 جنيه.

وشهدت بقية الأصناف تباينًا في الأسعار، حيث ارتفع سعر سمك موسى إلى 355.23 جنيه للكيلو بزيادة 14.90 جنيه، والماكريل المجمد إلى 174.03 جنيه بارتفاع 3.10 جنيه، وسجل السبيط 382.19 جنيه بزيادة طفيفة بلغت 0.37 جنيه.

كما ارتفع سعر الشعور إلى 244.71 جنيه بزيادة 6.38 جنيه، والوقار إلى 343.12 جنيه بارتفاع كبير بلغ 63.12 جنيه، والقاروص إلى 323.23 جنيه بزيادة 38.73 جنيه، والموزة إلى 130 جنيهًا بارتفاع 5.83 جنيه.

وسجل المرجان الممتاز 205.15 جنيه للكيلو بزيادة 9.06 جنيه، بينما ارتفع المرجان الوسط إلى 166.56 جنيه بزيادة 17.21 جنيه، كما بلغ سعر البربوني الممتاز 239.69 جنيه بارتفاع 14.93 جنيه، والبربوني المتوسط 187.58 جنيه بزيادة 15.20 جنيه.

وارتفع كذلك سعر الكابوريا إلى 192.97 جنيه بزيادة 17.02 جنيه، وحدادي إلى 96.11 جنيه بارتفاع 0.40 جنيه، فيما سجل متوسط أسعار الأسماك المتنوعة 168.10 جنيه بزيادة 4.84 جنيه.

وفي المقابل، تراجعت أسعار عدد محدود من الأصناف، حيث انخفض سعر السردين المجمد إلى 99.81 جنيه للكيلو بتراجع 7.41 جنيه، وتراجع سعر الثعابين إلى 421.05 جنيه بانخفاض 7.07 جنيه، كما انخفض سعر سمك القرش إلى 129.54 جنيه بتراجع 5.96 جنيه، وتراجع سعر المكرونة السويسي إلى 136.21 جنيه بانخفاض 0.87 جنيه، والمكرونة الخليجي إلى 126.67 جنيه بتراجع 0.17 جنيه.

أسعار الأسماك اليوم سعر كيلو البلطي اليوم سعركيلو الجمبري اليوم أسعار الأسماك في الأسواق اليوم

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