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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاضات تضرب أسعار الأسماك اليوم في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء في الأسواق
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المصرية اليوم، حالة من التراجع الملحوظ في عدد من الأصناف الأكثر تداولًا، على رأسها الجمبري الجامبو والفيليه والجمبري الممتاز، مقابل ارتفاعات محدودة في بعض الأنواع مثل البلطي الممتاز والماكريل المجمد. 

أسعار البلطي اليوم

سجل البلطي الممتاز ارتفاعًا بقيمة 1.20 جنيه ليسجل متوسط سعر 109.22 جنيه للكيلو، 

كما ارتفع البلطي الصغير بنحو 0.98 جنيه ليصل إلى 72.81 جنيه للكيلو. 

البلطي

وفي المقابل تراجع البلطي الأسواني بقيمة 0.91 جنيه مسجلًا 96.09 جنيه للكيلو، بينما انخفض سعر فيليه البلطي بقيمة 7.07 جنيه ليسجل 176.10 جنيه للكيلو.

أسعار البياض والقشر بياض
 

ارتفع سعر البياض الممتاز بقيمة 0.63 جنيه ليسجل 162.45 جنيه للكيلو، كما زاد سعر قشر البياض بنحو 1.80 جنيه ليصل إلى 168.80 جنيه للكيلو.

أسعار الجمبري اليوم

تراجعت أسعار الجمبري بمختلف أنواعه، حيث هبط الجمبري الجامبو بقيمة 16.77 جنيه ليسجل 608.33 جنيه للكيلو، 

وانخفض الجمبري الممتاز بنحو 9.73 جنيه إلى 485 جنيهًا للكيلو، 

الجمبري

كما تراجع الجمبري الوسط بقيمة 6.64 جنيه ليسجل 377.54 جنيه للكيلو، 

وهبط الجمبري الصغير بقيمة 4.72 جنيه إلى 273.28 جنيه للكيلو.

أسعار السبيط والأسماك البحرية

ارتفع سعر السبيط بقيمة 1.30 جنيه ليسجل 336.74 جنيه للكيلو، 

بينما تراجع سعر سمك موسى بنحو 10 جنيهات إلى 276.67 جنيه للكيلو، 

وانخفض سعر القاروص بقيمة 5.88 جنيه ليسجل 276.41 جنيه للكيلو، 

كما تراجع الوقار بقيمة 2.98 جنيه إلى 285.30 جنيه للكيلو.


وارتفع سعر الماكريل المجمد بقيمة 4.68 جنيه ليسجل 169.30 جنيه للكيلو، 

كما صعد سعر الشعور بنحو 4.40 جنيه إلى 211.07 جنيه للكيلو. 

وفي المقابل انخفض السردين المجمد بقيمة 5.81 جنيه ليسجل 117.44 جنيه للكيلو، 

وتراجع المرجان الوسط بقيمة 4.63 جنيه إلى 146.28 جنيه للكيلو، 

كما هبط المرجان الممتاز بقيمة 2.24 جنيه إلى 182.55 جنيه للكيلو.

أسعار البربوني والمكرونة اليوم
 

انخفض البربوني الممتاز بقيمة 4.07 جنيه ليسجل 211.76 جنيه للكيلو، 

كما تراجع البربوني المتوسط بنحو 6.57 جنيه إلى 166.63 جنيه للكيلو. 

وهبطت المكرونة الخليجي بقيمة 2.07 جنيه لتسجل 117.12 جنيه للكيلو، 

فيما تراجعت المكرونة السويسي بقيمة 1.41 جنيه إلى 126.09 جنيه للكيلو.

الأسماك والمأكولات البحرية أسعار الأسماك اليوم سعر كيلو البلطي اليوم سعر كيلو الجمبري أسعار السمك اليوم أسعار السمك في الأسواق سعر فيليه البلطي قشر البياض

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