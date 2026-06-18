البلطي يتجاوز 109 جنيهات.. تباين أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية تباينًا خلال تعاملات اليوم الخميس 18 يونيو 2026، حيث ارتفعت أسعار عدد من الأصناف الأكثر تداولًا بين المستهلكين وفي مقدمتها البلطي وقشر البياض، بينما تراجعت أسعار الجمبري بمختلف أحجامه وفيليه البلطي والسردين المجمد.

صعود البلطي



سجل البلطي الممتاز ارتفاعًا بقيمة 3.69 جنيه للكيلو ليصل متوسط سعره إلى 109.29 جنيه، كما ارتفع البلطي الأسواني بنحو 2.41 جنيه ليسجل 97.08 جنيه للكيلو، وصعد البلطي الصغير بقيمة 2.56 جنيه ليبلغ 73.61 جنيه للكيلو، بينما تراجع فيليه البلطي بنحو 6.5 جنيه ليسجل 174.12 جنيه للكيلو.



تراجع الجمبري



انخفض سعر الجمبري الوسط بنحو 5.2 جنيه للكيلو ليسجل 371.7 جنيه، كما تراجع الجمبري الصغير إلى 264.72 جنيه، وهبط الجمبري الممتاز إلى 479.17 جنيه، فيما ارتفع الجمبري الجامبو إلى 630.92 جنيه للكيلو.



تحركات متباينة



ارتفعت أسعار قشر البياض إلى 167.68 جنيه والبياض الممتاز إلى 161.19 جنيه، كما سجل السبيط 343.56 جنيه والكابوريا 171 جنيهًا والماكريل المجمد 162.14 جنيه للكيلو. وتراجع السردين المجمد إلى 117.44 جنيه للكيلو، بينما سجل القاروص 279.71 جنيه والوقار 288.83 جنيه، مع تحركات متفاوتة في أسعار المرجان والبربوني بمختلف فئاتهما.