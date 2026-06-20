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تباين في سوق الأسماك.. البلطي يتخطى 100 جنيه والجمبري يواصل الهبوط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تباين في سوق الأسماك.. البلطي يتخطى 100 جنيه والجمبري يواصل الهبوط

الأسماك
الأسماك
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المحلية اليوم السبت 20 يونيو 2026، حالة من التباين بين الارتفاع والانخفاض، حيث ارتفعت أسعار بعض الأنواع الأكثر تداولًا، في حين سجلت أنواع أخرى تراجعًا ملحوظًا، خاصة أصناف الجمبري والسردين المجمد.
 

وفيما يتعلق بأسعار البلطي، سجل البلطي الممتاز ارتفاعًا بنحو 3.69 جنيه للكيلو ليصل إلى 109.29 جنيه، كما ارتفع البلطي الأسواني بنحو 2.41 جنيه مسجلًا 97.08 جنيه للكيلو، فيما صعد البلطي الصغير بنحو 2.56 جنيه ليبلغ 73.61 جنيه للكيلو. كما ارتفع سعر قشر البياض ليسجل 167.68 جنيه للكيلو بزيادة 8.39 جنيه، بينما سجل البياض الممتاز 161.19 جنيه للكيلو بزيادة 1.63 جنيه.
 

تراجع الجمبري 

وفي المقابل، تراجعت أسعار الجمبري بمختلف فئاته، حيث انخفض سعر الجمبري الوسط بنحو 5.2 جنيه ليصل إلى 371.7 جنيه للكيلو، كما هبط الجمبري الصغير بنحو 4.42 جنيه مسجلًا 264.72 جنيه للكيلو، فيما تراجع الجمبري الممتاز بنحو 6.17 جنيه ليبلغ 479.17 جنيه للكيلو، في حين سجل الجمبري الجامبو ارتفاعًا بقيمة 9.19 جنيه ليصل إلى 630.92 جنيه للكيلو.


كما سجلت باقي الأصناف تحركات متباينة، حيث ارتفع سعر السبيط إلى 343.56 جنيه للكيلو، في حين انخفض السردين المجمد بنحو 10.59 جنيه ليصل إلى 117.44 جنيه للكيلو. وبلغ سعر الكابوريا 171 جنيهًا للكيلو بزيادة 2.17 جنيه، كما ارتفع الماكريل المجمد إلى 162.14 جنيه للكيلو بزيادة 4.26 جنيه.
وفي سياق متصل، سجلت أسعار بعض الأنواع الأخرى ارتفاعات طفيفة، حيث ارتفع القاروص إلى 279.71 جنيه للكيلو رغم تراجع 1.15 جنيه، وصعد الوقار إلى 288.83 جنيه بزيادة 7.78 جنيه، كما ارتفع المرجان الممتاز إلى 187.17 جنيه والمرجان الوسط إلى 151.07 جنيه. وبلغ سعر البربوني الممتاز 217.61 جنيه بزيادة 1.79 جنيه، والبربوني المتوسط 171.28 جنيه بزيادة 3.1 جنيه.
ويعكس هذا التباين حالة من التحرك المستمر داخل سوق الأسماك، مع اختلافات في الأسعار بين الأصناف وفق حجم العرض والطلب في الأسواق المحلية.

الأسماك سعر والجمبرى الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق

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