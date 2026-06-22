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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

موجة هبوط بأسعار الأسماك اليوم .. والبلطي يبدأ من 71 جنيهًا للكيلو

هبوط جماعي في أسعار الأسماك اليوم بالأسواق
هبوط جماعي في أسعار الأسماك اليوم بالأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 22 يونيو 2026 حالة من التراجع الجماعي شملت العديد من الأصناف الأكثر تداولًا، وعلى رأسها البلطي والجمبري والسبيط والكابوريا، بينما سجلت أنواع محدودة فقط ارتفاعات طفيفة. 

وتراجع سعر البلطي الصغير ليبدأ من 71.83 جنيه للكيلو، فيما فقد الجمبري الوسط 16.26 جنيهًا دفعة واحدة، وسط هدوء نسبي في حركة الأسعار مقارنة بالأيام الماضية.

أسعار الأسماك التي تراجعت اليوم

تراجع سعر البلطي الممتاز إلى 108.02 جنيه للكيلو بانخفاض 2.19 جنيه.

وانخفض سعر البلطي الصغير إلى 71.83 جنيه للكيلو بتراجع 4.52 جنيه.

البلطي

كما تراجع سعر فيليه البلطي إلى 183.17 جنيه للكيلو بانخفاض 6.22 جنيه.

وانخفض سعر قشر البياض إلى 167 جنيهًا للكيلو بتراجع 12.60 جنيه.

وتراجع سعر السبيط إلى 335.44 جنيه للكيلو بانخفاض 11.14 جنيه.

كما انخفض سعر الجمبري الجامبو إلى 625.10 جنيه للكيلو بتراجع 13.35 جنيه.

اشخاص ممنوعون من تناول الجمبري

وتراجع سعر الجمبري الممتاز إلى 494.73 جنيه للكيلو بانخفاض 18.86 جنيه.

وانخفض سعر الجمبري الوسط إلى 384.18 جنيه للكيلو بتراجع 16.26 جنيه.

كما تراجع سعر الجمبري الصغير إلى 278 جنيهًا للكيلو بانخفاض 5.78 جنيه.

وانخفض سعر الكابوريا إلى 166.63 جنيه للكيلو بتراجع 15.55 جنيه.

وتراجع سعر البربوني الممتاز إلى 215.83 جنيه للكيلو بانخفاض 15.29 جنيه.

كما انخفض سعر البربوني المتوسط إلى 173.20 جنيه للكيلو بتراجع 14.23 جنيه.

وتراجع سعر المرجان الممتاز إلى 184.79 جنيه للكيلو بانخفاض 14.64 جنيه.

وانخفض سعر المرجان الوسط إلى 150.91 جنيه للكيلو بتراجع 19.23 جنيه.

كما تراجع سعر السمك موسى إلى 286.67 جنيه للكيلو بانخفاض 50.62 جنيه.

وانخفض سعر القاروص إلى 282.29 جنيه للكيلو بتراجع 42.71 جنيه.

أسعار السمك والجمبري

وتراجع سعر الوقار إلى 288.28 جنيه للكيلو بانخفاض 42.68 جنيه.

كما انخفض سعر المكرونة الخليجي إلى 119.19 جنيه للكيلو بتراجع 16.48 جنيه.

وتراجع سعر المكرونة السويسي إلى 127.50 جنيه للكيلو بانخفاض 9.74 جنيه.

وانخفض سعر الشعور إلى 206.67 جنيه للكيلو بتراجع 15.68 جنيه.

وتراجع سعر القرش إلى 112.90 جنيه للكيلو بانخفاض 16.64 جنيه.

كما انخفض سعر الحدادي إلى 92.67 جنيه للكيلو بتراجع 3.44 جنيه.

أسعار الأسماك التي ارتفعت اليوم

ارتفع سعر بلطي أسواني إلى 97 جنيهًا للكيلو بزيادة 1.32 جنيه.

كما ارتفع سعر السردين المجمد إلى 123.25 جنيه للكيلو بزيادة 17.82 جنيه.

وصعد سعر الماكريل المجمد إلى 164.62 جنيه للكيلو بارتفاع 2.95 جنيه.

وارتفع سعر الموزة إلى 128.17 جنيه للكيلو بزيادة 4.84 جنيه.

كما صعد سعر البياض الممتاز إلى 161.82 جنيه للكيلو بارتفاع 0.64 جنيه.

أسعار الأسماك اليوم سعر كيلو البلطي اليوم سعر كيلو الجمبري سعر السمك اليوم سعر سمك البلطي في الأسواق أسعار المأكولات البحرية

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