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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البلطي يتخطى 100 جنيه والجمبري يبدأ من 265 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الأسماك اليوم

مفاجأة في أسعار الأسماك اليوم الأربعاء في الأسواق
مفاجأة في أسعار الأسماك اليوم الأربعاء في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية تباينًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026، حيث ارتفعت أسعار البلطي وقشر البياض وعدد من الأصناف الأكثر تداولًا بين المستهلكين، بينما تراجعت أسعار الجمبري بمختلف أحجامه إلى جانب فيليه البلطي والسردين المجمد.

البلطي

وسجل البلطي الممتاز ارتفاعًا بقيمة 3.69 جنيه للكيلو ليصل متوسط سعره إلى 109.29 جنيه،كما ارتفع البلطي الأسواني بقيمة 2.41 جنيه ليسجل 97.08 جنيه للكيلو، 

وصعد البلطي الصغير بنحو 2.56 جنيه ليبلغ 73.61 جنيه للكيلو.

الجمبري

وفي المقابل، تراجع سعر الجمبري الوسط بنحو 5.2 جنيه ليسجل 371.7 جنيه للكيلو، 

كما انخفض الجمبري الصغير بقيمة 4.42 جنيه ليصل إلى 264.72 جنيه، 

وهبط الجمبري الممتاز بنحو 6.17 جنيه ليسجل 479.17 جنيه للكيلو.

كما ارتفع سعر قشر البياض بقيمة 8.39 جنيه ليسجل 167.68 جنيه للكيلو، 

بينما سجل البياض الممتاز 161.19 جنيه للكيلو بزيادة بلغت 1.63 جنيه. 

وارتفع سعر السبيط إلى 343.56 جنيه للكيلو، في حين تراجع السردين المجمد بقيمة 10.59 جنيه ليسجل 117.44 جنيه للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026

سجل البلطي الممتاز 109.29 جنيه للكيلو بزيادة 3.69 جنيه.

وسجل البلطي الأسواني 97.08 جنيه للكيلو بزيادة 2.41 جنيه.

اسعار السمك والجمبري

وبلغ سعر البلطي الصغير 73.61 جنيه للكيلو بزيادة 2.56 جنيه.

وسجل فيليه البلطي 174.12 جنيه للكيلو بعد تراجع 6.5 جنيه.

وسجل قشر البياض 167.68 جنيه للكيلو بزيادة 8.39 جنيه.

وبلغ سعر البياض الممتاز 161.19 جنيه للكيلو بزيادة 1.63 جنيه.

وسجل الجمبري الوسط 371.7 جنيه للكيلو بعد انخفاض 5.2 جنيه.

وبلغ سعر الجمبري الصغير 264.72 جنيه للكيلو بعد تراجع 4.42 جنيه.

وسجل الجمبري الممتاز 479.17 جنيه للكيلو بعد انخفاض 6.17 جنيه.

الجمبري

وبلغ سعر الجمبري الجامبو 630.92 جنيه للكيلو بزيادة 9.19 جنيه.

وسجل السبيط 343.56 جنيه للكيلو بزيادة 1.39 جنيه.

وسجل الكابوريا 171 جنيهًا للكيلو بزيادة 2.17 جنيه.

وبلغ سعر الماكريل المجمد 162.14 جنيه للكيلو بزيادة 4.26 جنيه.

وسجل السردين المجمد 117.44 جنيه للكيلو بعد انخفاض 10.59 جنيه.

وبلغ سعر القاروص 279.71 جنيه للكيلو بعد تراجع 1.15 جنيه.

وسجل الوقار 288.83 جنيه للكيلو بزيادة 7.78 جنيه.

وبلغ سعر المرجان الممتاز 187.17 جنيه للكيلو بزيادة 1.75 جنيه.

وسجل المرجان الوسط 151.07 جنيه للكيلو بزيادة 0.43 جنيه.

وبلغ سعر البربوني الممتاز 217.61 جنيه للكيلو بزيادة 1.79 جنيه.

وسجل البربوني المتوسط 171.28 جنيه للكيلو بزيادة 3.1 جنيه.

سعر كيلو البلطي اليوم سعر فيليه البلطي سعر الجمبري اليوم أسعار الأسماك اليوم أسعار السمك في الأسواق اليوم السمك البلطي

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