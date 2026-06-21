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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الأحد

أسماك
أسماك
محمد يحيي

استقر سعر الأسماك والمأكولات البحرية مع تعاملات صباح اليوم الأحد 21-6-2026 على مستوي سوق العبور للجملة.

سعر الأسماك اليوم

وفقا لما جاء بسعر الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور؛ فقد بلغ سعر الأسماك النيلية لدرجات مستقرة.

سعر البلطي والفيليه

وبلغ سعر كيلو البلطي نمرة 1 نحو 81 جنيها و البلطي نمرة 2 بـ75 جنيها للكيلو والبلطي الأسواني 80 جنيها والفيليه 275 جنيها و القشر البياض نحو 300 جنيهًا  وقشر البياض الخليجي 140 جنيها و البلدي بـ250 جنيها والقراميط بـ70 جنيها.

سمك المكرونة والموسي

وبلغ سعر كيلو الثعابين 600 جنيهًا والمكرونة السويسي 120 جنيها للكيلو والمكرونة المجمدة 60 جنيها و الموسي 450 جنيها والسبيط والكاليماري والسابيا 450 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كيلو القرش 150 جنيها و الحدادي 60 جنيها و الكابوريا 190 جنيها و المرجان نمرة 2 180 جنيها و المرجان المجمد 60 جنيها والبربون 200 جنيها و البربون المجمد 60 جنيها .

سعر الجمبري

وصل سعر كيلو السمك الدنيس 475 جنيها و الجمبري نمرة 2 850 جنيها و الجمبري المجمد نمرة 2 525 جنيها و الجمبري نمرة 3 نحو 400 جنيها و البوري نمرة 1 170 جنيها و البوري نمرة 2 نحو 140 جنيها والمازيا 300 جنيها والشعور بـ300 جنيها للكيلو

سعر البلطي اليوم سعر الجمبري اليوم سعر الكاليماري سعر كيلو السبيط سعر المرجان مال واعمال اخبار مصر

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