تراجع أسعار الأسماك بالأسواق.. هبوط للجمبري والفيليه وارتفاع للبلطي

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المصرية، اليوم السبت 27 يونيو 2026، تراجعًا ملحوظًا في عدد من الأصناف الرئيسية، خاصة الجمبري والفيليه والأسماك البحرية، مقابل ارتفاعات محدودة في بعض الأنواع، أبرزها البلطي الممتاز والماكريل المجمد.



البلطي يتباين



سجل البلطي الممتاز ارتفاعًا بنحو 1.20 جنيه ليصل متوسط سعره إلى 109.22 جنيه للكيلو، فيما ارتفع البلطي الصغير بمقدار 0.98 جنيه ليسجل 72.81 جنيه للكيلو.



وفي المقابل، تراجع البلطي الأسواني بقيمة 0.91 جنيه إلى 96.09 جنيه للكيلو، بينما انخفض سعر فيليه البلطي بنحو 7.07 جنيه ليسجل 176.10 جنيه للكيلو.



الجمبري يتراجع



واصلت أسعار الجمبري هبوطها بمختلف الأحجام، حيث تراجع سعر الجمبري الجامبو بقيمة 16.77 جنيه ليصل إلى 608.33 جنيه للكيلو، فيما انخفض الجمبري الممتاز بنحو 9.73 جنيه ليسجل 485 جنيهًا للكيلو.

كما هبط سعر الجمبري المتوسط بمقدار 6.64 جنيه إلى 377.54 جنيه للكيلو، وتراجع الجمبري الصغير بقيمة 4.72 جنيه ليسجل 273.28 جنيه للكيلو.



الأسماك البحرية



شهدت بعض الأسماك البحرية تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر سمك موسى بنحو 10 جنيهات ليسجل 276.67 جنيه للكيلو، وتراجع القاروص بقيمة 5.88 جنيه إلى 276.41 جنيه للكيلو، فيما هبط الوقار إلى 285.30 جنيه للكيلو بانخفاض 2.98 جنيه.

وفي المقابل، ارتفع سعر السبيط بنحو 1.30 جنيه ليصل إلى 336.74 جنيه للكيلو، كما سجل البياض الممتاز وقشر البياض زيادات طفيفة ليبلغا 162.45 جنيه و168.80 جنيه للكيلو على التوالي.



البربوني والمكرونة



ارتفع سعر الماكريل المجمد بنحو 4.68 جنيه ليسجل 169.30 جنيه للكيلو، كما صعد سعر الشعور إلى 211.07 جنيه للكيلو، بينما تراجع السردين المجمد إلى 117.44 جنيه للكيلو.

وسجل المرجان المتوسط 146.28 جنيه للكيلو بعد انخفاضه 4.63 جنيه، فيما بلغ المرجان الممتاز 182.55 جنيه للكيلو، وتراجع البربوني الممتاز إلى 211.76 جنيه للكيلو، والبربوني المتوسط إلى 166.63 جنيه للكيلو.

كما انخفضت أسعار المكرونة الخليجي إلى 117.12 جنيه للكيلو، والمكرونة السويسي إلى 126.09 جنيه للكيلو، في استمرار لموجة التباين التي تشهدها أسواق الأسماك والمأكولات البحرية خلال الفترة الحالية.