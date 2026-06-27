بينهم أطفال.. ذئب يهاجم ويعقر 9 أشخاص فى أبو تشت بقنا

أصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة، بعدما هاجمهم ذئب وتمكن من عقرهم فى قرية كوم يعقوب بمركز أبوتشت شمال قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد إصابة 9 أشخاص، نتيجة عقرهم من حيوان ضال بنطاق قرية كوم يعقوب بمركز أبوتشت.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية اللازمة، والحصول على المصل المضاد لعقر الحيوانات الضالة.

وتبين أن الحيوان الضال، هاجم عدد من الأهالى بينهم أطفال بقرية كوم يعقوب، وتمكن من إصابة 9 أشخاص.

وجرى إخطار مديرية الطب البيطري بقنا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ضبط الحيوان الضالة والتعامل معه وفقا للاجراءات المتبعة.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.