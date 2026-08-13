آية سماحة تتألق في أحدث ظهور بجمالها ورشاقتها

شاركت الفنانة آية سماحة صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت آية سماحة بلوك كاجوال، وخطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها.

وتعيش النجمة آية سماحة حالة من النشاط الفني اللافت خلال الفترة الحالية، حيث تتنوع أعمالها بين عروض سينمائية ومسرحية جديدة، وأخرى انتهت من تصويرها، إلى جانب مشروعات لا تزال قيد التنفيذ.

فعلى مستوى العروض السينمائية ، "الكلام على إيه؟" طرح يوم 14 مايو، والذي يجمعها من جديد بالنجم أحمد حاتم في ثنائي فني بعد نجاحهما السابق في مسلسل "عمر أفندي".