ضبط 1.5 طن جبن فاسد داخل مول شهير بالعبور

نجحت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية في ضبط نحو طن ونصف الطن من الجبن الرومي المبشور والجبن الأبيض غير الصالح للاستهلاك الآدمي داخل أحد المولات الشهيرة بمدينة العبور، قبل طرحها للبيع للمستهلكين، وذلك خلال حملة تفتيشية مكثفة نفذتها فرق مراقبة الأغذية بالمديرية.



جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتعليمات الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظًا على صحة المواطنين.



ونُفذت الحملة تحت إشراف الدكتور أحمد حسن، مدير الإدارة الصحية بالعبور، وبالتنسيق مع الدكتور محمد علي، مدير إدارة مراقبة الأغذية، والأستاذ محمد صبحي، مراقب عام الأغذية بالقليوبية، والأستاذ بيشوي نسيم، مراقب الأغذية بالمديرية.



وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط ما يقرب من 1.5 طن من الجبن الرومي المبشور والجبن الأبيض، تبين ظهور علامات واضحة للفساد والتلف والعفن عليها، فضلًا عن تداولها بطرق غير صحية، حيث تم التحفظ على المضبوطات وسحب عينات عشوائية منها وإرسالها إلى معامل بنها للفحص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.