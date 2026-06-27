لانتقادهم الشركة.. BYD تنتصر قضائيا على بلوجرز وتفرض تعويضات بآلاف الدولارات

حققت شركة BYD الصينية، المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، سلسلة انتصارات قضائية ضد عدد من صناع المحتوى والمؤثرين في قطاع السيارات، بعد اتهامهم بنشر معلومات وصفتها الشركة بأنها مضللة وتسيء إلى سمعتها ومنتجاتها.

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "ويبو" الصينية، أن هذه الإجراءات القانونية تأتي لحماية حقوقها المشروعة وتعزيز المنافسة العادلة داخل سوق السيارات، مؤكدة استمرارها في مواجهة حملات التشهير والمعلومات غير الموثقة.

وبحسب ممثلي الشركة القانونيين، تضمنت الادعاءات التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي معلومات مزيفة بشأن أداء بطاريات سيارات BYD، وأرقام المبيعات، والبيانات المالية، وهو ما اعتبرته المحاكم إساءة مباشرة للشركة.

وألزمت المحكمة قناة Tiger Wolf Talk Cars بنشر اعتذار رسمي ودفع تعويض قدره 210 آلاف يوان (نحو 30.9 ألف دولار)، بينما فرضت غرامات بقيمة 100 ألف يوان على كل من Zhengren Talks Cars وSolid-State Batteries Are Here بسبب الإضرار بسمعة الشركة.

كما غرمت المحكمة قناة 987 Crazy Dad بمبلغ 85 ألف يوان بعد نشر مزاعم حول عيوب في جودة المنتجات، فيما ألزمت قناة Xiaoyu Doesn't Understand Cars بدفع 55 ألف يوان إثر اتهامها الشركة بالاحتيال المالي والبيعي، إلى جانب معاقبة حسابات أخرى ضمن الحملة القضائية.

وأكدت BYD استمرار برنامجها لمكافأة المبلغين عن حملات التشهير، حيث تتراوح قيمة المكافآت بين 50 ألفا و5 ملايين يوان مقابل تقديم أدلة موثقة.

وتزامنت هذه الأحكام مع استمرار الأداء القوي للشركة في السوق الصينية، إذ سجلت عدة طرازات، أبرزها Sealion 06 وYuan Up وSong Pro DM-i، مبيعات مرتفعة خلال شهر مايو، ما يعكس استمرار الطلب القوي على سيارات BYD الكهربائية والهجينة.