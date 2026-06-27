قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة بشأن رحيل إمام عاشور وزيزو عن الأهلي بعد كأس العالم .. ما القصة؟
العلاج بدلًا من الفصل .. تعديلات برلمانية جديدة على قانون تحليل المخدرات للعاملين
موقف رينارد من البقاء مع منتخب تونس بعد وداع كأس العالم
شاركوا الفراعنة فرحتهم.. محلل رياضي: أهالي غزة رغم المعاناة يحتفلون بمنتخب مصر
تكثيف أعمال المتابعة الميدانية للجان الثانوية العامة للتأكد من توافر سبل الراحة بالشرقية
تسجيل عداد الكهرباء 2026 .. خطوات ربط العداد عبر المنصة الموحدة
حالة الطقس غدا.. شديد الحرارة وتحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات
الغندور: إصابة محمد صلاح بسيطة وسيشارك أمام أستراليا
هاني سعيد يكشف سر تبديل محمد صلاح.. ويحسم موقف بيراميدز من بيع نجم المنتخب
تبدأ غدا.. دار الإفتاء تذكر بصيام الأيام البيض لشهر المحرم 1448هـ عبر صفحتها الرسمية
شوقي غريب: حسام حسن منح الفرصة للجميع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بحضور أشرف زكي وحسام داغر .. بدء عزاء كريم عبد العليم | صور

حسام داغر واشرف زكى
حسام داغر واشرف زكى
تقى الجيزاوي

بدأ منذ قليل عزاء الفنان كريم عبد العليم بمسجد الخلفاء الراشدين بمنطقة البحر الأعظم. 

وحرص على تقديم واجب العزاء كل من  نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي والفنان حسام داغر. 

وفاة كريم عبد العليم 

ورحل عن عالمنا كريم عبد العليم منذ أيام قليلة بعد تعرضها الى حادث مروع.   

 وكان خبر وفاة كريم عبد العليم قد أثار حالة واسعة من الحزن، خاصة بين زملائه وأساتذته الذين أشادوا بأخلاقه وموهبته الفنية، وفي مقدمتهم الفنان حسام داغر، الذي نعاه بكلمات مؤثرة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وأعرب حسام داغر عن صدمته الكبيرة من رحيل الفنان الشاب، مؤكدًا أن كريم عبد العليم كان أحد طلابه في "استوديو الممثل"، كما أنه خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وتمتع بموهبة لافتة وشخصية محبوبة جعلته يحظى بتقدير واحترام كل من تعامل معه.

وأشار داغر إلى أن الراحل كان يسعى بكل اجتهاد لتحقيق حلمه الفني، وكان شغوفًا بتطوير أدواته الفنية وصقل موهبته بشكل مستمر، وهو ما جعله يلفت الأنظار منذ بداياته الأولى.

وأضاف أن أول معرفة حقيقية له بكريم عبد العليم كانت من خلال مشاركته في مسلسل "حضرة العمدة"، حيث أظهر قدرات تمثيلية مميزة لفتت الانتباه، قبل أن تتوطد العلاقة بينهما خلال فترة الدراسة والتدريب الفني، مؤكدًا أن الراحل كان يمتلك مستقبلًا واعدًا في عالم التمثيل.

ورحل كريم عبد العليم بعد تعرضه لحادث سير بمدينة الشيخ زايد، حيث نُقل إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته، لتفقد الساحة الفنية أحد الوجوه الشابة التي كانت تخطو بثبات نحو تحقيق نجاحات أكبر خلال الفترة المقبلة.

ويظل اسم كريم عبد العليم حاضرًا في ذاكرة زملائه ومحبيه، الذين حرصوا على نعيه بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين أخلاقه الطيبة وطموحه الكبير وحبه للفن، داعين له بالرحمة والمغفرة. 

كريم عبد العليم أشرف زكي حسام داغر عزاء كريم عبد العليم وفاة كريم عبد العليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

1000 جنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

وزير التربية والتعليم

بعد شائعة صعوبة عربي الثانوية العامة|التعليم تطمئن الطلاب: الأسئلة متوازنة

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

جروبات شاومينج

شاومينج: اخدنا امتحان عربي الثانوية العامة من الكنترول وهننشره الفجر|والتعليم: الأسئلة مؤمنة

الذهب

الذهب يعود للارتفاع مجددا.. والجرام يسجل 6606 جنيهات للشراء

الذهب

عيار 21 يفقد 210 جنيهات في أسبوع والجنيه الذهب يهبط إلى 46480 جنيهًا.. هل اقتربت فرصة الشراء؟

مياه الشرب

اليوم لمدة 6 ساعات.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بالجيزة

الذهب

1120 جنيها.. انخفاض سعر الجنيه الذهب في مصر

ترشيحاتنا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

بالصور

لأول مرة.. هيونداي تكشف النترا 2027 بتصميم جديد وتقنيات متطورة

هيونداي النترا 2027
هيونداي النترا 2027
هيونداي النترا 2027

بعد التأهل إلى دور الـ32 بكأس العالم.. جولة داخل جراج سيارات نجوم منتخب مصر

منتخبي مصر
منتخبي مصر
منتخبي مصر

إنشاء مركز وطنى للطباعة ثلاثية الأبعاد لخدمة مؤسسات الدولة

صورة من التوقيع
صورة من التوقيع
صورة من التوقيع

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركي نسر الأناضول 2026 بتركيا

صورة من التدريب
صورة من التدريب
صورة من التدريب

فيديو

حنان سليمان

سبب عدم زواجها مجددًا والأمومة وكواليس «الضوء الشارد».. أبرز تصريحات حنان سليمان في أحدث ظهور |تقرير

ايمان عبد اللطيف

وش السعد عليا .. زوجة حسام حسن تحتفل بصعود المنتخب

ايمان عبد اللطيف

تغطية خاصة .. الحـ.رب تعود من جديد | ماذا يحدث ؟

ايمان عبد اللطيف

تغطية رياضية | لتحديد إصابته .. محمد صلاح يخضع للأشعة غدًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد