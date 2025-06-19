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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أكثرهم الجوزاء .. الأبراج الأكثر حظًا في يونيو 2025

الابراج
الابراج
ريهام قدري

مع بداية النصف الثاني من العام، تتبدّل حركة الكواكب وتترك آثارًا واضحة على الأبراج الفلكية، حيث يشهد شهر يونيو طاقة فلكية مميزة تعيد ترتيب الأولويات وتفتح الأبواب أمام الحظوظ. بين من يحصد ثمار جهده، ومن يجد الحب أو ينال فرصًا ذهبية في العمل، ترصد الأبراج هذا الشهر لحظات فارقة لعدد من المواليد الذين تبتسم لهم النجوم.

. فمن هم الأكثر حظًا في يونيو 2025

و بناءً على التأثيرات الفلكية العامة خلال هذا الشهر، خاصة مع انتقالات الكواكب مثل الشمس في برج الجوزاء ثم السرطان، وتراجع زحل وبعض التأثيرات من المشتري:


- برج الجوزاء (21 مايو – 20 يونيو)

الشمس في برجك حتى 20 يونيو تمنحك طاقة متجددة، وثقة كبيرة، وتطور في العلاقات الشخصية والمهنية.

 فرص عمل جديدة أو ترقية.

تحسّن كبير في العلاقات العاطفية.

 مكاسب مادية غير متوقعة.

- برج القوس (22 نوفمبر – 21 ديسمبر)

يستفيد من وجود الشمس مقابل برجه، مما يجعله في قمة الجاذبية الاجتماعية.

 مفاجآت إيجابية في السفر أو الدراسة أو القضايا القانونية.

 فرص للتعارف الجاد أو عودة حب قديم.

مكاسب مالية عبر شركاء أو مؤسسات.

 برج الأسد (23 يوليو – 22 أغسطس)

يستعيد بريقه هذا الشهر خاصةً في النصف الثاني من يونيو.

 مشاريع جديدة ترى النور.

تحسّن كبير في العلاقات العائلية والرومانسية.

 لقاءات مهنية ناجحة.

 برج الحوت (19 فبراير – 20 مارس)

رغم الضغوط، إلا أن المشتري يدعمك ماديًا وروحيًا.

 أخبار مفرحة بخصوص العمل أو الدراسة.

 مصالحة أو بداية عاطفية قوية.

 استقرار مادي وتحقيق مكاسب.

ابراج محظوظة ابراج شهر يونيو حظك اليوم الابراج برج الجوزاء

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