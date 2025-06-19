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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

100 دقيقة مشى تقلل آلام الظهر المزمنة.. دراسة توضح

المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة
المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة
آية التيجي

كشف باحثون من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا عن نتائج دراسة حديثة تشير إلى أن المشي اليومي لأكثر من 100 دقيقة قد يُساهم في تقليل خطر الإصابة بآلام أسفل الظهر المزمنة بنسبة تصل إلى 23%.

المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة

وأوضح الباحثون، أن آلام أسفل الظهر تُعد من المشكلات الصحية الشائعة التي تطال الأشخاص من مختلف الأعمار، وتشكل 7.7% من إجمالي سنوات الإعاقة على مستوى العالم، مما يجعلها من بين أكثر الحالات المرضية تكلفةً في أنظمة الرعاية الصحية، لا سيما في الولايات المتحدة التي تسجل أعلى معدلات إنفاق على علاج آلام الظهر.

ورغم توصيات الخبراء بالحفاظ على النشاط البدني كوسيلة فعالة لعلاج آلام أسفل الظهر، إلا أن الإرشادات الحالية تفتقر إلى تحديد واضح لعدد دقائق المشي أو تكراره اليومي المطلوب للوقاية.

المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة

الدراسة التي نُشرت في مجلة JAMA Network Open تحت عنوان "حجم وكثافة المشي وخطر الإصابة بألم أسفل الظهر المزمن"، اعتمدت على تحليل بيانات 11,194 بالغًا، جميعهم لم يكونوا يعانون من آلام مزمنة في الظهر عند بداية الدراسة، وتتراوح أعمارهم من 20 عامًا فما فوق.

ولقياس مستويات النشاط بدقة، ارتدى المشاركون أجهزة تسارع ثلاثية المحاور لمدة أسبوع كامل، بهدف تتبع كمية المشي اليومية وشدتها.

المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة

ولخصت النتائج، إلى أن زيادة مدة وكثافة المشي ترتبط بشكل مباشر بانخفاض خطر الإصابة بألم أسفل الظهر المزمن، مما يدعم أهمية دمج المشي المنتظم ضمن نمط الحياة اليومي كوسيلة وقائية بسيطة وفعالة.

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100 دقيقة مشى تقلل آلام الظهر المزمنة.. دراسة توضح

المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة
المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة
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