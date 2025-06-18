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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

البصل الأخضر.. كنز غذائي يحمي القلب والعينين ويعزّز المناعة | فوائد غير متوقعة

فوائد تناول البصل الأخضر
فوائد تناول البصل الأخضر
آية التيجي

دعا الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي، إلى تعزيز استهلاك البصل الأخضر بشكل منتظم، مؤكدًا أنه يتمتع بقيمة غذائية عالية تجعله يتفوق على البصل العادي المستخدم في الطهي اليومي. 

عناصر فعالة.. وفوائد متعددة لتناول البصل الأخضر

وأوضح الدكتور نزيه، خلال لقائه في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة CBC، أن البصل الأخضر يساهم في خفض الكوليسترول الضار، وتنظيم ضغط الدم، والوقاية من أمراض القلب.

وأكد نزية، أنه يتميز البصل الأخضر بتركيبة غنية من المركبات الحيوية مثل "السابونين"، و"بيتا كاروتين"، و"فيتامين C"، بالإضافة إلى الألياف والبوتاسيوم، مما يجعله غذاءً ذا تأثيرات قوية مضادة للأكسدة والالتهاب.

وأفاد نزيه، أنه يُسهم البوتاسيوم الموجود في البصل الاخضر في توسيع الأوعية الدموية، مما يُحسن الدورة الدموية ويُساعد على تنظيم ضغط الدم، كما يعمل على طرد الصوديوم الزائد من الجسم عن طريق البول، وهو ما ينعكس إيجابيًا على صحة القلب.

فوائد تناول البصل الأخضر

دعم للهضم والمناعة وفقدان الوزن

وتابع نزيه، أنه بفضل محتوى البصل الأخضر العالي من الألياف، يُساعد البصل الأخضر على تعزيز الشعور بالشبع لفترات أطول، ما يُقلل من الإفراط في تناول الطعام ويدعم جهود فقدان الوزن، خاصة عند دمجه في نظام غذائي صحي ونمط حياة نشط.

كما أشار نزيه، أنه تلعب الألياف دورًا في البصل الأخضر على تحسين حركة الأمعاء، ومكافحة الإمساك، ودعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

من جهة أخرى، أوضح نزيه، أن البصل الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات وبيتا كاروتين، التي تعزز مناعة الجسم وتزيد من قدرته على مواجهة الفيروسات والبكتيريا والفطريات.

فوائد تناول البصل الأخضر

لصحة الجلد والعينين والعظام

وأضاف نزيه، إلى أن البصل الأخضر يساهم في تعزيز صحة الجلد بفضل غناه بفيتامين C، الضروري لإنتاج الكولاجين الذي يحافظ على مرونة البشرة ويؤخر ظهور علامات التقدم في السن، مثل التجاعيد وترهل الجلد.

فيما أكد نزيه، أن البصل الأخضر يدعم صحة العينين لاحتوائه على "اللوتين" و"الزياكسانثين"، وهما من مضادات الأكسدة التي تحمي الشبكية من أضرار أشعة الشمس والضوء الأزرق، مما يُقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والتنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

ولم يغفل د. نزيه، عن الإشارة إلى دور البصل الأخضر في تقوية العظام بفضل فيتامين K، الذي يُعزز ترسيب الكالسيوم في العظام ويُقلل من خطر الإصابة بهشاشتها، بشرط الحصول على كمية كافية من الكالسيوم ضمن النظام الغذائي.

فوائد تناول البصل الأخضر

سلاح فعال ضد فقر الدم والسكري

وأستطرد نزيه، أن البصل الأخضر يعتبر خيارًا مثاليًا لمن يعانون من فقر الدم، إذ إن فيتامين C الموجود فيه يُحسّن امتصاص الحديد ويساعد في تكوين الهيموجلوبين، المسؤول عن نقل الأكسجين في الجسم.

أما بالنسبة لمستويات السكر، فقد أكد نزيه، إن الألياف الموجودة في البصل الأخضر تُبطئ امتصاص الكربوهيدرات، مما يُسهم في تنظيم نسبة السكر في الدم والوقاية من مقاومة الإنسولين ومرض السكري من النوع الثاني.

وأختمم نزيه حديثه، بأن البصل الأخضر ليس مجرد إضافة نكهة للأطباق، بل هو غذاء متكامل يُوفر حزمة من الفوائد الصحية التي تدعم القلب والعينين والعظام، وتحمي من الأمراض المزمنة، ما يجعله جديرًا بأن يكون مكونًا أساسيًا في النظام الغذائي اليومي.

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