وزير دفاع الإحتلال يهدد بإنهاء حياة المرشد الإيراني

هدد وزير دفاع الإحتلال يسرائيل كاتس بإنهاء حياة المرشد الإيراني علي خامنئي ردا علي الضربات الإيرانية للأراضي المحتلة حيث قال : "لا يجوز السماح لشخص كهذا بالاستمرار في الوجود".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: لا يمكن السماح باستمرار وجود هدف تدمير إسرائيل و لا يمكن لخامنئي الاستمرار على قيد الحياة ، فخامنئي مسؤول بشكل مباشر عن إطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية.



وتابع الوزير الإسرائيلي : خامنئي يردي تدير إسرائيل ويجب ألا يظل علي قيد الحياة " ، مشددا علي انه لا مفاوضات مع المستبدين



كما وجه وزير الدفاع الإسرائيلي الشكر الي الولايات المتحدة الأمريكية قائلا : أشكر الولايات المتحدة على العون الذي تقدمه لنا.

ويف وقت سابق ، أعلن الإسعاف الإسرائيلي إرتفاع عدد المصابين الإسرائيلين إلى 129جراء القصف الصاروخي الإيراني اليوم.

وفي وقت سابق ، أكد الحرس الثوري الإيراني ان الموجة الـ14 من عملية "وعد صادق 3" انطلقت بهجوم متزامن باستخدام مسيرات انتحارية وصواريخ استراتيجية.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيانه رقم 12 : في هذه العملية استهدفنا مركز قيادة واستخبارات "جيش" العدو الإسرائيلي القريب من أحد المستشفيات بدقة عالية ومطلقة

وأضاف البيان الإيراني : أصبحت قدرة القوات المسلحة الإيرانية الاستخباراتية والقدرة على تحديد الأهداف الآن أمام أعين العالم

وتابع الحرس الثوري الإيراني بيانه بالقول : تحولت كافة مناطق فلسطين المحتلة إلى ثكنات عسكرية في حالة يائسة ومخيفة.

وإستطرد البيان : حذرنا سابقا أن كل أجواء الأراضي المحتلة باتت مكشوفة ولا وجود لأي مكان آمن فيها

وزادت : منظومات العدو الصهيوني الصاروخية والدفاعية باتت عديمة الجدوى



وختم الحرس الثوري بيانه : تم إخلاء كافة المراكز العسكرية ونشر "جيش" العدو الإسرائيلي منظوماته الصاروخية والدفاعية غير الفعالة في وسط المراكز الحضرية