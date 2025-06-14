وزير الدفاع الإسرائيلي: النظام الإيراني تجاوز الخطوط الحمراء وسيدفع الثمن

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن إسرائيل مستمرة في تنفيذ هجمات على إيران واستهداف مواقع استراتيجية، وفقًا لخطط معدة مسبقًا، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».





وأوضح «كاتس»، أن النظام الإيراني قد تجاوز الخطوط الحمراء، مشددًا على أنه «سيدفع الثمن».

واعترف الاحتلال الصهيوني بسقوط 3 قتلى، والتقديرات بأن الأعداد أكبر من ذلك من الإسرائيليين، علاوة على سقوط 100 جريح كثير منهم إصاباتهم خطرة وقد تعرضهم للموت، وذلك بسبب الصواريخ الإيرانية على الكيان، وذلك خلال 12 ساعة.

دمار ريشون ليتسيون

وأظهرت صورة جوية تحول بنايات لركام في مستوطنة "ريشون ليتسيون" جنوب "تل أبيب" بعد القصف الصاروخي الإيراني صباح اليوم.