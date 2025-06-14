خبير: هجوم إسرائيل على إيران ليس له علاقة بالدفاع الشرعي

قال أحمد فوزي، عميد كلية الحقوق بجامعة بني سويف السابق، إن العالم الآن ليس بحاجة إلى تلك التصرفات الإسرائيلية، حيث كان هناك مناقشات وتفاوض حول البرنامج النووي الإيراني واتفاق أمريكي إيراني يجنب المنطقة أي تطورات أو تداعيات.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الدول العربية كانت تريد الجانب السلمي في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ولكن كالعادة قامت إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية استهدفت قيادات إيرانية.

ولفت إلى أن ما تقوم به إسرائيل ليس نوعا من أنواع الدفاع الشرعي عن أراضيها، لذلك ما قامت به إسرائيل ليس دفاع عن النفس بل ما قامت به إيران هو دفاع شرعي عن حقوقها التي انتهكت من قبل إسرائيل.

واسترسل: لا يوجد ما يسمى بالخطر الوهمي، وذلك ما قام به إسرائيل في إيران، متابعا: ما حدث هو خرق للقانون الدولي ومرفوض تماما في العلاقات الدولية، لأن من شروط الدفاع الشرعي هو حدوث هجوم واعتداء.