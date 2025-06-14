قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيديو| لفتة إنسانية من رئيس الوزراء: "علاج بنتنا يكفيني في زيارة اليوم"
كيف تشاهد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية؟
هل زواج الـ بارت تايم حلال؟.. عالم بالأزهر يوضح الرأي الشرعي
جيش الاحتلال: 70 طائرة إسرائيلية حلقت لمدة ساعتين في طهران
كاظم الساهر يحيي حفلا فى عمان.. أغسطس المقبل
اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني .. درجاتك هنا الآن
إيمان كريم: مصر حققت نتائج بارزة في قضايا ذوى الإعاقة
إيران تعلن اعتقال 5 أشخاص بتهمة التعاون مع إسرائيل في مدينة يزد
ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة
رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الزراعية بالبحيرة لدعم الأمن الغذائي
لتجنب تخفيف الأحمال.. الكهرباء تسارع الزمن لتشغيل خط الربط مع السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

الأسد الصاعد.. سر تسمية ضربات إسرائيل ضد إيران وعلاقته بالتوراة

سر تسمية الضربات الإسرائيلية بـ "الأسد الصاعد" وعلاقتها بالتوراة
سر تسمية الضربات الإسرائيلية بـ "الأسد الصاعد" وعلاقتها بالتوراة
إسلام خالد

أطلقت إسرائيل على العملية العسكرية التي نفذتها أمس الجمعة ضد أهداف في عمق الأراضي الإيرانية الاسم الرمزي "الأسد الصاعد"، في خطوة لفتت الانتباه ليس فقط من حيث التوقيت والدلالة الاستراتيجية، بل أيضًا بسبب اختيار التسمية التي تحمل أبعادًا توراتية ورمزية واضحة.

سر تسمية الضربات الإسرائيلية بـ "الأسد الصاعد" وعلاقتها بالتوراة

اعتادت إسرائيل استخدام تسميات ذات أبعاد توراتية أو دينية في عملياتها العسكرية الكبرى، بهدف شحن الرسالة العسكرية بمعانٍ ثقافية وروحية، سواء موجهة للجبهة الداخلية أو للأعداء، واسم "الأسد الصاعد" ليس استثناءً. فقد ورد في عدة نصوص دينية توراتيه.

سر تسمية الضربات الإسرائيلية بـ "الأسد الصاعد" 

إطلاق اسم "الأسد الصاعد" في هذا التوقيت بالذات لا يبدو عشوائيًا، حيث تشير التسمية إلى أن إسرائيل ترى نفسها في موضع "الردع الصاعد"، أي أنها تتخذ موقفًا هجوميًا وليس دفاعيًا فقط، وهو ما يعتبر تصعيدًا ضمنيًا في اللهجة والسياسة العسكرية.

كما أن ارتباط الاسم بنصوص دينية يضفي طابعًا "مقدسًا" على العمليات، مما قد يزيد من تعقيد الجهود الدبلوماسية في احتواء الأزمة، خاصة إذا ما ردت إيران على الضربة بمستوى تصعيدي مشابه.

ولمزيد من التفاصيل وراء سر تسمية الضربات الإسرائيلية بـ "الأسد الصاعد" وعلاقته بالتوراة شاهد الفيديو جراف التالي:

الأسد الصاعد إسرائيل العملية العسكرية ضد إيران إيران يحمل أبعادًا توراتية سر تسمية الضربات الإسرائيلية بـ الأسد الصاعد سر تسمية الضربات الإسرائيلية بـ الأسد الصاعد وعلاقتها بالتوراة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه خلال ساعات.. ماذا يحدث لـ أسعار الذهب في مصر؟

1000 جنيه خلال ساعات.. ماذا يحدث لـ أسعار الذهب في مصر؟

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس |ترقبوها بعد قليل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 14-6-2025

الدوسري

إمام الحرم المكي يعلق على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل.. ماذا قال؟

نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

أسعار الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم السبت 14-6-2025

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 14 يونيو2025

ترشيحاتنا

وظائف

وظائف خالية في بنك قناة السويس 2025

المهندس محمد الخطيب مدير الهيئه العامة للإصلاح الزراعي

الإصلاح الزراعي: رفع كفاءة مشروع العجلات العشار والحلاب وتسكين سلالات تسمين

الدكتور طارق سليمان

صناعة اللقاحات في مصر.. إجراءات عاجلة من الزراعة لزيادة الإنتاج في مختلف قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة

بالصور

كاجوال لافت.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء الرقابة الإدارية

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية

تشكيلات الدفاع الجوي| القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين لعدد من المنشآت

صورة لزيارة وفد الملحقين العسكريين
صورة لزيارة وفد الملحقين العسكريين
صورة لزيارة وفد الملحقين العسكريين

إطلالة رياضية.. إيمان العاصي تستعرض رشاقتها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

ملك أحمد زاهر

والدة ملك أحمد زاهر تكشف تطورات حالتها الصحية

الغارات العسكرية الاسرئيله

إيران ترفع "راية الانتقام الحمراء" ... ماذا تعني وهل تثأر طهران لشهدائها

إيمان عبد اللطيف

الكشف عن سبب الهزات الأرضية المتتالية.. تفاصيل هامة

إيمان عبد اللطيف

قفزة تاريخية.. مفاجأة في أسعار الذهب بعد الأحداث الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي: غزة وكييف.. صراعان في مرآة واحدة

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب : إيران وكر الجواسيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل يُشعل ترامب حربًا أهلية في أمريكا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منحوتب الثاني

المزيد