الأسد الصاعد.. سر تسمية ضربات إسرائيل ضد إيران وعلاقته بالتوراة

أطلقت إسرائيل على العملية العسكرية التي نفذتها أمس الجمعة ضد أهداف في عمق الأراضي الإيرانية الاسم الرمزي "الأسد الصاعد"، في خطوة لفتت الانتباه ليس فقط من حيث التوقيت والدلالة الاستراتيجية، بل أيضًا بسبب اختيار التسمية التي تحمل أبعادًا توراتية ورمزية واضحة.

سر تسمية الضربات الإسرائيلية بـ "الأسد الصاعد" وعلاقتها بالتوراة

اعتادت إسرائيل استخدام تسميات ذات أبعاد توراتية أو دينية في عملياتها العسكرية الكبرى، بهدف شحن الرسالة العسكرية بمعانٍ ثقافية وروحية، سواء موجهة للجبهة الداخلية أو للأعداء، واسم "الأسد الصاعد" ليس استثناءً. فقد ورد في عدة نصوص دينية توراتيه.

سر تسمية الضربات الإسرائيلية بـ "الأسد الصاعد"

إطلاق اسم "الأسد الصاعد" في هذا التوقيت بالذات لا يبدو عشوائيًا، حيث تشير التسمية إلى أن إسرائيل ترى نفسها في موضع "الردع الصاعد"، أي أنها تتخذ موقفًا هجوميًا وليس دفاعيًا فقط، وهو ما يعتبر تصعيدًا ضمنيًا في اللهجة والسياسة العسكرية.

كما أن ارتباط الاسم بنصوص دينية يضفي طابعًا "مقدسًا" على العمليات، مما قد يزيد من تعقيد الجهود الدبلوماسية في احتواء الأزمة، خاصة إذا ما ردت إيران على الضربة بمستوى تصعيدي مشابه.

ولمزيد من التفاصيل وراء سر تسمية الضربات الإسرائيلية بـ "الأسد الصاعد" وعلاقته بالتوراة شاهد الفيديو جراف التالي: