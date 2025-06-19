«الطاقة الذرية» تعلن معلومات أولية عن قصف مفاعل «خنداب» الإيراني |تفاصيل

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، أنها تلقت معلومات تفيد بتعرض مفاعل خنداب البحثي في إيران للقصف، في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين إيران وإسرائيل خلال الأيام الأخيرة وذلك نقلاً عن قناة القاهرة الإخبارية.

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المفاعل خارج الخدمة ولا يحتوي على مواد نووية

وأكدت الوكالة في بيان رسمي أن مفاعل خنداب لم يكن في حالة تشغيل لحظة الاستهداف، ولم يكن يحتوي على أي مواد نووية، مما يعني عدم وجود خطر إشعاعي فوري نتيجة القصف، مشيرة إلى أنها تتابع الوضع عن كثب للحصول على معلومات دقيقة من الجهات المعنية.

دعوات دولية لضبط النفس

يأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توترات غير مسبوقة بين إيران وإسرائيل، وسط تحذيرات دولية من استهداف منشآت نووية، لما قد يشكله ذلك من تهديد للأمن الإقليمي والدولي.