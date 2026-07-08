مسؤول أمريكي: نشن ضربات على أهداف إيرانية في منطقة هرمز

أكد مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية تنفذ عمليات عسكرية تستهدف أهدافاً إيرانية في منطقة مضيق هرمز، في إطار رد واشنطن على الهجمات الأخيرة التي استهدفت سفناً تجارية في الممر المائي الاستراتيجي.

وقال المسؤول، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، إن الضربات تستهدف مواقع عسكرية مرتبطة بقدرات إيران على تهديد الملاحة الدولية، مؤكداً أن العمليات تأتي رداً على ما وصفته الولايات المتحدة بـ"الاعتداءات الإيرانية" على سفن تجارية في المضيق.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن الضربات شملت مواقع للدفاعات الجوية، ومنشآت للقيادة والسيطرة، ورادارات ساحلية، ومنصات لصواريخ مضادة للسفن، إلى جانب أهداف بحرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، بهدف تقليص قدرة طهران على تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز.

في المقابل، اتهمت إيران الولايات المتحدة بشن "عدوان" على أراضيها، مؤكدة أنها سترد على الهجمات، فيما تشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وانعكاساتها على أمن الملاحة الدولية وأسواق الطاقة العالمية.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية، ما يجعل أي تصعيد عسكري في المنطقة محل متابعة دولية واسعة لما قد يترتب عليه من تداعيات اقتصادية وأمنية.

