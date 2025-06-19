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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن تعلن إصابة طفلة إثر سقوط مسيّرة في لواء الأزرق

جانب من بقايا المسيرة عقب سقوطها
جانب من بقايا المسيرة عقب سقوطها
محمود نوفل

أفادت مديرية الأمن العام بالأردن أن طفلة تبلغ من  12 عاما أصيبت، صباح اليوم الخميس، إثر سقوط مسيّرة في لواء الأزرق.

وأشارت المديرية، في بيان لها إلي أن مسيرة سقطت في لواء الأزرق نجم عنها إصابة طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، وأسعفت لتلقي العلاج.

وبينت المديرية أنه نتج عن سقوط المسيّرة أضرارا مادية لحقت بثلاث منازل ومركبتين، فيما تحركت الأجهزة المعنية للمكان وباشرت التعامل والتحقيق في الحادثة.

ومن جهة أخرى كشفت مديرية الأمن العام، عن سقوط جسم مشبوه على سطح مدرسة في محافظة المفرق، دون وقوع حريق أو إصابات، ولم يكن بها طلبة وإنما كادر إداري غادر المبنى عند سماع الصوت.

ولاحقا ، أفادت مديرية الأمن العام الأردنية ، الخميس، إنها تلقت صباح اليوم عدّة بلاغات حول سقوط أجسام في عدد من محافظات المملكة تم التعامل معها جميعا.

وذكر الأمن العام الأردني في بيان صحفي أنّ إحدى تلك البلاغات كانت في منطقة أبو نصير، إذ تم التحرك للمكان وتبيّن عند الوصول سقوط مسيّرة بالقرب من محال تجارية.

واشار البيان الأردني الي ان السقوط تسبب بأضرار بإحدى المركبات، وفي مظلة لانتظار الحافلات، بينما لم يتم تسجيل أيّة إصابات بالأرواح، حيث باشرت الأجهزة الأمنيّة والعسكرية المختصّة التعامل والتحقيق في الحادثة .

وجددت مديرية الأمن العام تحذيرها بضرورة عدم الاقتراب من أيّة أجسام غريبة، والتي قد تكون خطرة جداً، وضرورة التعاون بالإبلاغ المباشر عنها في حال مشاهدتها على هاتف الطوارئ الموحد 911، وفتح المجال أمام الأجهزة المختصّة للتعامل والتحقيق.

الأردن مديرية الأمن العام بالأردن سقوط مسيّرة لواء الأزرق الأمن العام

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