الأردن.. سقوط طائرة مسيرة بمنطقة أبو نصير وإصابة سيارة بأضرار

أفادت مديرية الأمن العام الأردنية ، الخميس، إنها تلقت صباح اليوم عدّة بلاغات حول سقوط أجسام في عدد من محافظات المملكة تم التعامل معها جميعا.

وذكر الأمن العام الأردني في بيان صحفي أنّ إحدى تلك البلاغات كانت في منطقة أبو نصير، إذ تم التحرك للمكان وتبيّن عند الوصول سقوط مسيّرة بالقرب من محال تجارية.

واشار البيان الأردني الي ان السقوط تسبب بأضرار بإحدى المركبات، وفي مظلة لانتظار الحافلات، بينما لم يتم تسجيل أيّة إصابات بالأرواح، حيث باشرت الأجهزة الأمنيّة والعسكرية المختصّة التعامل والتحقيق في الحادثة .

وجددت مديرية الأمن العام تحذيرها بضرورة عدم الاقتراب من أيّة أجسام غريبة، والتي قد تكون خطرة جداً، وضرورة التعاون بالإبلاغ المباشر عنها في حال مشاهدتها على هاتف الطوارئ الموحد 911، وفتح المجال أمام الأجهزة المختصّة للتعامل والتحقيق.