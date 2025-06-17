الأردن يعلن انتهاء فترة الإنذار حول وجود أجسام طائرة في سمائه

انطلقت صافرات الإنذار في سماء الأردن حسب وسائل الإعلام الأردنية اليوم الثلاثاء بسبب وجود أجسام مسيرة في سماء البلاد وكان التحذير الأردني للمواطنين بالابتعاد عن الأماكن المكشوفة والنوافذ، والبقاء في أماكن تواجدهم.

وانتهت فترة الإنذار بالساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء عقب تصدى سلاح الجو الأردني للأجسام المجهولة الطائرة في سمائه.

وبوقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء خلال زيارة الملك الأردني عبد الله الثاني للبرلمان الأوروبي حذر من خطورة استمرار الحرب الإسرائيلية ضد إيران التي يمكن ان تتسع رقعتها بالمنطقة.

ولا يزال تتبادل إيران، وإسرائيل الضربات الجوية الصاروخية عقب شن نتنياهو ضربة عسكرية جوية ضد المنشآت النووية الإيرانية بضرب منشآة نطنز النووية بينما ردت الدولة الإيرانية باستهداف معهد وايزمان للأبحاث النووية المؤسس منذ عام 1944 والمسمى بعقل إسرائيل النووي.